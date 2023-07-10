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Врач рассказал, как точно распознать бронхиальную астму: симптомы

Фото: Как распознать астму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Бронхиальная астма - это хроническое воспаление бронхов, которое приводит к сужению их просвета (обструкции). Заболевание чаще всего возникает у детей, но может быть обнаружено уже во взрослом возрасте.

Какие симптомы болезни могут возникнуть, рассказал в Instagram семейный врач Михаил Цюрак.

Как распознать бронхиальную астму

Болезнь проявляется такими симптомами

  • приступы одышки, часто в ночной период
  • свист в груди
  • частые бронхиты, сопровождающиеся вышеупомянутыми симптомами и требующие ингаляционного лечения
  • наличие аллергии, обычно на аллергены, попадающие в организм через дыхательные пути (домашняя пыль, пыльца растений, шерсть животных, бытовая химия
  • наличие астмы у близких родственников
  • аспириновая триада – наличие у человека аллергии на ацетилсалициловую кислоту (аспирин), хронического полипозного риносинусита и частых затяжных бронхитов свидетельствует с большой вероятностью о бронхиальной астме

Как диагностируют заболевание

Диагностика бронхиальной астмы требует проведения спирометрии и часто консультации вспомогательных специалистов - пульмонолога и аллерголога.

Бронхиальная астма - это неизлечимая болезнь, однако при регулярном приеме лекарства ее можно перевести в стадию ремиссии.

Существует государственная программа "Доступні ліки", которая позволяет получить электронный рецепт у семейного врача на ингаляторы от астмы со скидкой или бесплатно (в зависимости от препарата).


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Кстати, ранее мы писали о том, какие анализы нужно сдавать ежегодно, чтобы избежать болезней.

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