Лікар розповів, як прибрати запах поту. І це не дезодорант

Лікар розповів, як простий продукт може позбавити вас запаху поту під пахвами, коли дезодорант не допомогає.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok лікаря Сіну Гадірі.

Як позбавитися запаху поту під пахвами

У нещодавньому відео доктор Сіна показав, що ті, хто хвилюється про запах пахв, можуть скористатися аптечним продуктом, щоб зменшити сморід.

У відео, опублікованому на платформі, лікар розповів, що найкращим продуктом для позбавлення від запаху є гліколева кислота. Вона представлена у різних косметичних брендів.

Гліколева кислота є різновидом альфа-гідроксикислоти (AHA), отриманої з цукрової тростини. Вона також використовується для гіперпігментації та є ефективним ексфоліантом.

Очищувальна кислота не призначена для використання як заміна дезодоранту, оскільки вона не зупиняє виділення поту.

"Вважається, що гліколева кислота допомагає зменшити запах тіла, знижуючи рН шкіри та ускладнюючи виживання бактерій, що викликають запах", - розказала сертифікований дерматолог доктор Маріса К.

Мінуси використання гліколевої кислоти

Використання гліколевої кислоти пов’язане з деякими ризиками. Як і інші відлущувальні кислоти, вона може подразнювати шкіру, особливо в місцях, де вона тонка і м’яка, наприклад,під пахвами. Це може спричинити почервоніння, лущення та чутливість.

Максимальна концентрація гліколевої кислоти, яку можна використовувати на цій ділянці, становить від восьми до 10%, але навіть це може дратувати, тому чим нижча концентрація, тим краще.

Дерматолог Маріса К радить купувати все ж таки дезодоранти з цією кислотою, а не наносити її окремо.