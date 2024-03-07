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Лікар розповів, як підтягнути обвислу шкіру на шиї без операції

Четвер 07 березня 2024 08:29
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Лікар розповів, як підтягнути обвислу шкіру на шиї без операції Фото: Як підтягнути обвислу шкіру (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Є кілька різних причин, чому ваша шкіра шиї може почати обвисати, серед яких старіння та гравітація займають перше місце в списку.

Як підтягнути шкіру без операцій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Чому обвисає шкіра

Є кілька різних причин, чому ваша шкіра шиї може почати обвисати, серед яких старіння та гравітація займають перше місце в списку. З віком ваша шкіра втрачає еластичність і колаген - речовини, які зберігають її пружність і молодість. Крім того, з часом сила тяжіння тягне вашу шкіру, спричиняючи її провисання.

Однак підтягнути шкіру в цій області можна. Більше того, доктор Сара Тонкс, лікар-косметолог представила безопераційну процедуру, яка може зробити це негайно.

Що треба робити

Якщо ви шукаєте більш доступний варіант, спеціалісти з лікування раку шкіри кажуть, що регулярні фізичні вправи насправді є одним із найкращих способів підтягнути шкіру шиї.

Фізичні рухи допомагають нарощувати м’язи шиї, які допоможуть підтримувати шкіру та запобігати її провисанню. Є кілька конкретних вправ, які ви можете робити, щоб націлити м’язи на шию, один із варіантів - йога для обличчя.

Йога для обличчя використовує спеціальні м’язи обличчя, щоб тонізувати та підтягнути шкіру.

Лікар розповів, як підтягнути обвислу шкіру на шиї без операціїЯк підтягнути шкіру на шиї (Скриншот)

Деякі з них дуже легко включити у свій розпорядок дня, як-от підйом підборіддя з язиком. Ця вправа допомагає зменшити обвислість шиї та привести в тонус м’язи в цій області.

Додаток для йоги на обличчі Luvly пояснює, що вам потрібно опустити плечі, тримаючи спину та шию високо, і дивитися вгору, до стелі. Потім ви піднімаєте голову вгору, стежачи за своїм поглядом. Висуньте язик, спрямуйте його вгору і затримайтеся на п’ять секунд.

Потім перемістіть язик праворуч і утримуйте ще п’ять секунд. Повторивши це з лівого боку, ви можете вийти з пози.

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