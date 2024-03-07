Лікар розповів, як підтягнути обвислу шкіру на шиї без операції

Є кілька різних причин, чому ваша шкіра шиї може почати обвисати, серед яких старіння та гравітація займають перше місце в списку.

Як підтягнути шкіру без операцій, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Чому обвисає шкіра

Є кілька різних причин, чому ваша шкіра шиї може почати обвисати, серед яких старіння та гравітація займають перше місце в списку. З віком ваша шкіра втрачає еластичність і колаген - речовини, які зберігають її пружність і молодість. Крім того, з часом сила тяжіння тягне вашу шкіру, спричиняючи її провисання.

Однак підтягнути шкіру в цій області можна. Більше того, доктор Сара Тонкс, лікар-косметолог представила безопераційну процедуру, яка може зробити це негайно.

Що треба робити

Якщо ви шукаєте більш доступний варіант, спеціалісти з лікування раку шкіри кажуть, що регулярні фізичні вправи насправді є одним із найкращих способів підтягнути шкіру шиї.

Фізичні рухи допомагають нарощувати м’язи шиї, які допоможуть підтримувати шкіру та запобігати її провисанню. Є кілька конкретних вправ, які ви можете робити, щоб націлити м’язи на шию, один із варіантів - йога для обличчя.

Йога для обличчя використовує спеціальні м’язи обличчя, щоб тонізувати та підтягнути шкіру.

Як підтягнути шкіру на шиї (Скриншот)

Деякі з них дуже легко включити у свій розпорядок дня, як-от підйом підборіддя з язиком. Ця вправа допомагає зменшити обвислість шиї та привести в тонус м’язи в цій області.

Додаток для йоги на обличчі Luvly пояснює, що вам потрібно опустити плечі, тримаючи спину та шию високо, і дивитися вгору, до стелі. Потім ви піднімаєте голову вгору, стежачи за своїм поглядом. Висуньте язик, спрямуйте його вгору і затримайтеся на п’ять секунд.

Потім перемістіть язик праворуч і утримуйте ще п’ять секунд. Повторивши це з лівого боку, ви можете вийти з пози.