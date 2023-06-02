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Лікар розповів, як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся

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П'ятниця 02 червня 2023 11:55
Лікар розповів, як часто потрібно мити голову, щоб не випадало волосся Чому випадає волосся (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Догляд за волоссям - важлива б'юті процедура для кожної людини. Важливо знати, як часто можна мити голову, щоб запобігти випадінню волосся.

Про це пише Express.

Симптоми випадіння волосся

Британський лікар загальної практики Амір Хан розповів, що на голові близько у людини 100 000 волосин. Щодня природним чином втрачається від 50 до 100 волосин.

Експерт додав, що це природне відростання, тому зазвичай людина його не помічає, але для деяких людей випадіння волосся може бути справжнім стресом.

Симптоми, які вказують на те, що ви втрачаєте більше волосся, ніж зазвичай, включають, зокрема, такі ознаки, як залисини, проділи, що розширюються, свербіж, запалена шкіра голови.

Лікар каже, що існує багато потенційних причин аномального випадіння волосся, і велику роль у цьому процесі відіграють гормони.

Як часто мити волосся

Важливо, що людина не повинна мити голову частіше за два або три рази на тиждень.

Також ще одним важливим фактором під час миття голови є температура води.

Фахівець рекомендує утримуватися від будь-яких екскрементів, а саме миття голови холодною водою. Слід уникати дуже гарячої та дуже холодної води, щоб не пошкодити й не послабити волосся.

До того ж догляд за волоссям не повинен містити занадто багато тепла або важких хімікатів.

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