Лікар пояснив, чому жарознижуючі не діють при лихоманці

Що треба знати про жарознижуючі

Якщо ви дали ібупрофен, однак загальний стан не покращився за 2-3 години, тоді можна чергувати із парацетамолом. Сама температура не є небезпечною - небезпечне зневоднення, яке часто може виникнути на тлі сильної лихоманки.

Під час лихоманки дитина перестає пити через слабкість і втрачає багато рідини. Тому найголовніше - це стежити за тим, щоб хворий пив достатньо рідини. Дитина має пити з розрахунку не менше 50-70 мл/кг маси тіла.

Розрахунок дозування відносно віку дитини, як вказано на етикетці. У якості жарознижуючих препаратів у дітей рекомендовано використовувати ібупрофен та парацетамол.

Як розрахувати ібупрофен

Якщо користуватись лайфхаком, маючи ібупрофен 100мг/5мл, то вагу дитини діліть на 2

Ібупрофен 200мг/5мл Форте, то вагу діліть на 4;

Наприклад, вага дитини 10 кг, то разова доза = 5 мл ібупрофену та 2.5 мл ібупрофену форте.

Не більше 3 разів на добу, з інтервалом 6-8 годин

Як розрахувати парацетамол

Вагу дитини помножити на 0,625, якщо у вас препарат із дозуванням 120мг/5мл.

Наприклад, вага дитини 10кг * 0,625 = 6,25 мл - разова доза.

Не більше 4 разів на добу, з інтервалом 4-6 годин.

Чому іноді жарознижуючі не працюють

Спекотно та сухо в кімнаті

Важливе провітрювання та підтримання вологості в приміщенні. Оптимальна вологість повітря 40-60%. Температура повітря 20-22 градуси.

"Дали ліки, а температура далі підіймається"

Якщо ліки дали у фазі підвищення температури (дитину морозить, холодні руки та ноги), то температура буде наростати до максимального значення і лише потім почне спадати, через годину-півтори

Зверніть увагу на термін зберігання ліків

Більшість з них придатні 6 місяців з моменту першого відкриття



Якщо це суспензія - потрібно гарно збовтати, щоб діюча речовина рівномірно розподілилася. Підігрійте препарат в руці (це пришвидшить всмоктування)

Одягти дитину, щоб "пропотіла"

Не закутуйте дітей надто великою кількістю одягу або постільної білизни; Якщо немає ознобу і відчуття холоду у дитини, знімаємо зайвий одяг та підгузок.