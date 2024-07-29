Врач объяснил, почему жаропонижающие не действуют при температуре

Что нужно знать о жаропонижающих

Если вы дали ибупрофен, однако общее состояние не улучшилось за 2-3 часа, тогда можно чередовать с парацетамолом. Сама температура не опасна – опасное обезвоживание, которое часто может возникнуть на фоне сильной лихорадки.

Во время лихорадки ребенок перестает пить из-за слабости и теряет много жидкости. Поэтому самое главное – это следить за тем, чтобы больной пил достаточно жидкости. Ребёнок должен пить из расчета не менее 50-70 мл/кг массы тела.

Расчет дозировки по возрасту ребенка, как указано на этикетке. В качестве жаропонижающих препаратов у детей рекомендуется использовать ибупрофен и парацетамол.

Как рассчитать ибупрофен

Если пользоваться лайфхаком, имея ибупрофен 100мг/5мл, вес ребенка делите на 2

Ибупрофен 200мг/5мл Форте, то вес делите на 4; Например, вес ребенка 10 кг, то разовая доза = 5 мл ибупрофена и 2.5 мл ибупрофена форте.

Не более 3 раз в сутки с интервалом 6-8 часов

Как рассчитать парацетамол

Вес ребенка умножить на 0,625, если у вас препарат с дозировкой 120 мг/5 мл.

Например, вес ребенка 10кг*0,625=6,25 мл – разовая доза.

Не более 4 раз в сутки с интервалом 4-6 часов.

Почему иногда жаропонижающие не работают

Жарко и сухо в комнате

Важно проветривание и поддержание влажности в помещении. Оптимальная влажность воздуха 40–60%. Температура воздуха 20-22 градуса.

"Дали лекарство, а температура дальше поднимается"

Если лекарство дало в фазе повышения температуры (ребенка морозит, холодные руки и ноги), то температура будет нарастать до максимального значения и только потом начнет спадать, через час-полтора

Обратите внимание на срок хранения лекарства

Большинство из них пригодны 6 месяцев с момента первого открытия



Если это суспензия - нужно хорошо взболтать, чтобы действующее вещество равномерно распределилось. Подогрейте препарат в руке (это ускорит всасывание)

Одеть ребенка, чтобы "пропотел"

Не укутывайте детей слишком большим количеством одежды или постельного белья; Если нет озноба и ощущения холода у ребенка, снимаем лишнюю одежду и подгузник.