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Лікар розповів, чому він уникає пластикових пляшок з водою, і чому ви також повинні це робити

Фото: Вода в пластикових пляшках може бути небезпечна (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар з Каліфорнії, який закінчив Гарвардський університет, став відомими у мережі після того, як розповів, що він уникає пластикових пляшок з водою - і чому ви теж повинні це робити.

Чому саме не треба купувати воду у пластикових пляшках, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Whatsthejam.

Чому лікар уникає пластикових пляшок з водою

Гастроентеролог Саурабх Сеті ділиться своїм досвідом і знаннями зі своїми 349 000 підписниками у соцмережі.

У нещодавньому ролику, опублікованому на TikTok, який набрав 402 000 переглядів і понад 4 000 лайків, 42-річний медик розкриває причини, чому він уникає пластикових пляшок з водою.

"Припиніть використовувати пластикові пляшки з водою", - наголошує гастроентеролог.

Доктор Сеті пояснює, що нещодавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences, виявило, що один літр води з пластикової пляшки з водою може містити приблизно 240 тисяч частинок нанопластику.

"Ці дрібні частинки можуть проникати в людські клітини, кровотік і основні органи. Є занепокоєння, що ці пластикові частинки можуть руйнувати ендокринну систему", - зазначив експерт.

Доктор Сеті радить уникати води в плаcтикових пляшках (фото: whatsthejam.com)

Чим небезпечні частинки нанопластику

 

Це означає, що можуть виникнути такі ускладнення, як гормональний дисбаланс та інші проблеми зі здоров’ям, особливо під час спеки.

"Тепло призведе до ще більшого викиду мікропластику у вашу пляшку з водою", - стверджує лікар.

Він радить використовувати інші матеріали для зберігання води, наприклад, нержавіючу сталь.

Нагадаємо, нещодавно інший експерт теж застеріг від використання пластикових пляшок з водою.

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