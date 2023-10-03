ua en ru
Вт, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар розповів, чому ніколи не варто брати телефон у туалет

Вівторок 03 жовтня 2023 16:00
UA EN RU
Лікар розповів, чому ніколи не варто брати телефон у туалет Фото: Чому телефон не можна брати із собою до туалету (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Якщо у вас є звичка гортати сторінки на телефоні, сидячи в туалеті, можливо, вам варто переглянути свій вибір розваг у цьому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok гастроентеролога доктора Сетхі.

Чому не можна брати телефон у туалет

Гастроентеролог доктор Сетхі застеріг від використання телефону в туалеті, заявивши, що таке звичайне проведення часу може призвести до серйозних наслідків у довгостроковій перспективі.

У відеоролику лікар, який пройшов навчання в Гарварді та Стенфорді, сказав, що, хоча "гортання стрічки в соціальних мережах або відповідь на деякі електронні листи може здатися невинною", насправді це зовсім не так.

"По-перше, використання телефону під час випорожнення може призвести до тривалого сидіння в туалеті, що може спричинити напругу та тиск на пряму кишку та анус", - пояснив доктор Сетхі.

За словами медика, це може призвести до таких проблем, як геморой, анальні тріщини та навіть випадання прямої кишки.

Геморой викликає біль і кров чи слиз у фекаліях.

Анальні тріщини, що є невеликими розривами слизової оболонки заднього проходу, зазвичай супроводжуються кров'ю і гострим болем під час або після випорожнення.

Випадання прямої кишки, коли частина товстої кишки опускається в задній прохід, зустрічається рідше, ніж ці стани, але має багато тих же симптомів, що і геморой. Однак, на відміну від геморою або анальних тріщин, воно є хронічним та прогресуючим, тобто не пройде сам собою.

Якщо у вас виникли проблеми з дефекацією, рекомендується звернутися до лікаря, а також виробити здоровіші звички в туалеті, наприклад, відмовитися від гаджетів.

Як ми раніше писали, уролог пояснив, чи можна заразитися венеричними хворобами у громадському туалеті.

До речі, ніколи не залишайте зубну щітку у ванній кімнаті, і ось чому.

Читайте РБК-Україна в Google News
лікарі смартфони