Лікар розповів, чому ніколи не варто брати телефон у туалет

Якщо у вас є звичка гортати сторінки на телефоні, сидячи в туалеті, можливо, вам варто переглянути свій вибір розваг у цьому місті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok гастроентеролога доктора Сетхі.

Чому не можна брати телефон у туалет

Гастроентеролог доктор Сетхі застеріг від використання телефону в туалеті, заявивши, що таке звичайне проведення часу може призвести до серйозних наслідків у довгостроковій перспективі.

У відеоролику лікар, який пройшов навчання в Гарварді та Стенфорді, сказав, що, хоча "гортання стрічки в соціальних мережах або відповідь на деякі електронні листи може здатися невинною", насправді це зовсім не так.

"По-перше, використання телефону під час випорожнення може призвести до тривалого сидіння в туалеті, що може спричинити напругу та тиск на пряму кишку та анус", - пояснив доктор Сетхі.

За словами медика, це може призвести до таких проблем, як геморой, анальні тріщини та навіть випадання прямої кишки.

Геморой викликає біль і кров чи слиз у фекаліях.

Анальні тріщини, що є невеликими розривами слизової оболонки заднього проходу, зазвичай супроводжуються кров'ю і гострим болем під час або після випорожнення.

Випадання прямої кишки, коли частина товстої кишки опускається в задній прохід, зустрічається рідше, ніж ці стани, але має багато тих же симптомів, що і геморой. Однак, на відміну від геморою або анальних тріщин, воно є хронічним та прогресуючим, тобто не пройде сам собою.

Якщо у вас виникли проблеми з дефекацією, рекомендується звернутися до лікаря, а також виробити здоровіші звички в туалеті, наприклад, відмовитися від гаджетів.