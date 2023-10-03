Врач рассказал, почему никогда не стоит брать телефон в туалет

Если у вас есть привычка пролистывать страницы на телефоне, сидя в туалете, возможно, вам стоит пересмотреть свой выбор развлечений в этом месте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok гастроэнтеролога доктора Сетхи.

Почему нельзя брать телефон в туалет

Гастроэнтеролог доктор Сетхи предостерег от использования телефона в туалете, заявив, что такое обычное времяпрепровождение может привести к серьезным последствиям в долгосрочной перспективе.

В видеоролике врач, прошедший обучение в Гарварде и Стэнфорде, сказал, что, хотя "пролистывание ленты в социальных сетях или ответ на некоторые электронные письма может показаться безобидным", на самом деле это совсем не так.

"Во-первых, использование телефона во время испражнения может привести к длительному сидению в туалете, что может вызвать напряжение и давление на прямую кишку и анус", - объяснил доктор Сетхи.

По словам медика, это может привести к таким проблемам, как геморрой, анальные трещины и даже выпадение прямой кишки.

Геморрой вызывает боль и кровь или слизь в фекалиях.

Анальные трещины, представляющие собой небольшие разрывы слизистой оболочки заднего прохода, обычно сопровождаются кровью и острой болью во время или после испражнения.

Выпадение прямой кишки, когда часть толстой кишки опускается в задний проход, встречается реже, чем эти состояния, но имеет многие из тех же симптомов, что и геморрой. Однако, в отличие от геморроя или анальных трещин, он является хроническим и прогрессирующим, то есть не пройдет сам по себе.

Если у вас возникли какие-либо проблемы с дефекацией, рекомендуется обратиться к врачу, а также выработать более здоровые привычки в туалете, например отказаться от гаджетов.