Врач рассказала о страшной опасности народного метода лечения детей: очень токсично
Никогда не используйте спиртовой компресс при отеке на коже у ребенка. Дело в том, что спиртосодержащие компрессы могут вызвать сильные ожоги.
Об опасности такого народного средства рассказала семейный врач Марина Сикорская в Instagram.
Почему спиртовой компресс опасен
Некоторые врачи иногда рекомендуют прикладывать спиртосодержащие компрессы на ожоги. Никогда так не делайте, так как можете себе представить, что будет с кожей, которая и так раздражена.
Также нельзя обтирать детей спиртом при повышенной температуре тела. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу.
Врач сообщила, что народные методы лечения могут быть очень вредными и опасными. Обязательно консультируйтесь с врачами перед тем, как делать что-то, и обязательно анализируйте все, что вам говорят.
"Это нормально спросить у врача "для чего это назначение?". Если врач вам может объяснить, и вы все поняли – значит все ок. Если объяснения и аргументации нет - проконсультируйтесь с кем-то другим", - написала Сикорская.
Вот к чему может привести компресс со спиртом (фото: instagram.com/doctor.sikorska)
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