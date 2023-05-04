Врач рассказала о страшной опасности народного метода лечения детей: очень токсично

Никогда не используйте спиртовой компресс при отеке на коже у ребенка. Дело в том, что спиртосодержащие компрессы могут вызвать сильные ожоги.

Почему спиртовой компресс опасен

Некоторые врачи иногда рекомендуют прикладывать спиртосодержащие компрессы на ожоги. Никогда так не делайте, так как можете себе представить, что будет с кожей, которая и так раздражена.

Также нельзя обтирать детей спиртом при повышенной температуре тела. Спирт является очень токсичным веществом и способен всасываться через кожу.

Врач сообщила, что народные методы лечения могут быть очень вредными и опасными. Обязательно консультируйтесь с врачами перед тем, как делать что-то, и обязательно анализируйте все, что вам говорят.

"Это нормально спросить у врача "для чего это назначение?". Если врач вам может объяснить, и вы все поняли – значит все ок. Если объяснения и аргументации нет - проконсультируйтесь с кем-то другим", - написала Сикорская.

Вот к чему может привести компресс со спиртом (фото: instagram.com/doctor.sikorska)