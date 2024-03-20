Лікар розповіла про стан, де в зоні ризику перебувають чоловіки від 60 років

Виразка шлунка здатна принести чимало страждань. В зоні особливого ризику перебувають люди віком 60 років і старше, частіше - чоловіки. Тому варто знати, як полегшити симптоми.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Основні симптоми виразки

Передусім це відчуття печіння або тупий біль у ділянці шлунка. При цьому виразка не завжди може супроводжуватись болем. Іноді хвороба проявляє себе такими симптомами:

нудота

печія

відчуття важкості в шлунку

Чому виникає такий стан

Раніше розвиток виразки часто пов’язували з неправильним харчуванням. Проте двоє австралійських дослідників - Баррі Маршалл та Робін Воррен - отримали Нобелівську премію за відкриття бактерії Helicobacter pylori (H. pylori).

Вони встановили, що близько 80% випадків виразок мають бактеріальну природу. Розуміння реальної природи розвитку захворювання врятувало багато життів. А також дало змогу встановити групи ризику та фактори, які можуть бути дотичними до розвитку раку шлунка.

Гастроентеролог Євгенія Белінська розповіла, що хелікобактер - це також основна причина раку шлунка. Тому якщо у вашому випадку причиною гастриту або виразки є хелікобактер, не варто нехтувати антибіотикотерапією навіть за легких симптомів.

За словами лікаря, рак не розвивається на порожньому місці. Спочатку відбувається атрофія тканин, потім - метаплазія, потім - дисплазія і лише потім - рак.

Інфікування хелікобактером не є єдиним фактором розвитку захворювання. Проте понад 80% випадків раку шлунка асоціюється саме з цією бактерією, каже експерт.

Як лікувати виразку

Фахівці часто призначають препарати з групи інгібіторів протонної помпи. Ці ліки допоможуть зменшити кількість шлункової кислоти, яка потрапляє у шлунок.

Іноді виразка повертається навіть після ефективного лікування. Проте це виникає не так часто, якщо лікування спрямували на реальну причину хвороби.

Наскільки небезпечна виразка

Виразка може загрожувати життю людини. Потрібно негайно звернутися по екстрену медичну допомогу, якщо виникли такі симптоми:

блювання з кров’ю. При чому кров може бути як червоного кольору, так і нагадувати кавову гущу

відчуваєте різкий і дуже сильний біль у ділянці шлунка

темні липкі випорожнення, що нагадують смолу

Дієти не лікують виразку шлунка. Однак, якщо ви маєте діагностовану виразку, краще обмежити свій раціон у таких продуктах і напоях: