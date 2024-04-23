Лікар розповіла, що станеться з організмом, якщо не гуляти весною

Весна - чудова пора, щоб почати частіше виходити на прогулянки на свіже повітря. Якщо цього не робити, то можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку медичної спільноти "Sviy.doc".

Що станеться з організмом

Сімейний лікар Віолетт Лійка розповіла, якщо не гуляти та взагалі часто не виходити на вулицю, то це зашкодить здоров'ю.

Зокрема, на мозок та серце це вплине так:

постійно поганий настрій

когнітивне старіння

труднощі з навчанням

порушення циркуляції крові

гіпертензія

ризик інсульту

До того ж можуть виникнути проблеми з травною системою та імунітетом. Мова про:

колоректальний рак

закрепи

дисбаланс мікробіому

зниження імунною відповіді

часті застуди та захворювання

Лікар зазначила, що негативний вплив можна відчути і на гормони. Зокрема, ось що може статись:

підвищиться інсулін

кортизол

виникне низький рівень серотоніну та дофаміну

Якщо мало ходити, то це також негативно вплине на м'язи. За словами лікаря, можливі часті переломи, хронічні болі в суглобах та з'явиться низька м'язова маса.

Також, якщо весною не гуляти, то виникне хронічна втома та буде низька продуктивність.

Вплив фізичної активності на організм

Регулярні фізичні навантаження помітно зменшують рівень кортизолу (гормону стресу) в організмі людини. Кортизол виділяється під час стресових ситуацій та негативно впливає на наше здоров'я, зокрема, на мозок.

Також під час фізичної активності наш організм виробляє хімічні речовини - ендорфіни та серотонін, які ще називають "гормонами щастя". Вони відіграють ключову роль у поліпшенні настрою, зменшенні больових відчуттів та стресу, а також підтримують загальний психічний стан.

Доведено, що систематичні фізичні навантаження посилюють кровопостачання мозку та покращують його структуру. Нестача фізичної активності тісно повʼязана з більшим ризиком серцевих захворювань, інсульту та діабету другого типу, які зі свого боку є факторами ризику для розвитку деменції.