Врач рассказала, что произойдет с организмом, если не гулять весной
Весна - прекрасная пора, чтобы начать почаще выходить на прогулки на свежий воздух. Если этого не делать, то могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества "Sviy.doc".
Что произойдет с организмом
Семейный врач Виолетт Лийка рассказала, если не гулять и вообще часто не выходить на улицу, то это навредит здоровью.
В частности, на мозг и сердце это повлияет так:
- постоянно плохое настроение
- когнитивное старение
- трудности с обучением
- нарушение циркуляции крови
- гипертензия
- риск инсульта
К тому же могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой и иммунитетом. Речь о:
- колоректальный рак
- закрепи
- дисбаланс микробиому
- снижение иммунного ответа
- частые простуды и заболевания
Врач отметила, что негативное влияние можно ощутить и на гормоны. В частности, вот что может произойти:
- повысится инсулин
- кортизол
- возникнет низкий уровень серотонина и дофамина
Если мало ходить, то это также окажет негативное влияние на мышцы. По словам врача, возможны частые переломы, хронические боли в суставах и появится низкая мышечная масса.
Также, если весной не гулять, возникнет хроническая усталость и будет низкая производительность.
Воздействие физической активности на организм
Регулярные физические нагрузки заметно сокращают уровень кортизола (гормона стресса) в организме человека. Кортизол выделяется во время стрессовых ситуаций и оказывает негативное влияние на наше здоровье, в частности, на мозг.
Также во время физической активности наш организм производит химические вещества - эндорфины и серотонин, которые еще называют "гормонами счастья". Они играют ключевую роль в улучшении настроения, уменьшении болевых ощущений и стресса, а также поддерживают общее психическое состояние.
Доказано, что систематические физические нагрузки усиливают кровоснабжение мозга и улучшают его структуру. Недостаток физической активности тесно связан с большим риском сердечных заболеваний, инсульта и диабета второго типа, которые, со своей стороны, являются факторами риска для развития деменции.
Ранее украинцам называли 7 признаков недостатка витаминов, которые нельзя игнорировать.
Также мы писали, как меняется лицо человека, если он спит менее 7 часов в сутки.