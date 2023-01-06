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Лікар розповіла, що категорично не можна робити при болі у вусі у дитини

Що робити, якщо дитина болить вухо (shuterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Біль у вухах у дитини може бути викликана рідиною по барабанній перетинці, інфекцією в середній частині вуха або інфекцією у слуховому проході (зовнішній отит).

Як допомогти у цьому випадку дитині розповіла педіатр Дарія Власенко на своїй сторінці у Instagram.

Медик зазначила, що діти віком до 5 років мають більший ризик вушних інфекцій, особливо після інфекцій верхніх дихальних шляхів (наприклад, застуди).

Які симптоми вушної інфекції?

  • біль у вусі (особливо під час жування, ссання або лежачи)
  • почервоніння або набряк зовнішнього вуха
  • дитина намагається тягнути чи терти вуха
  • виділення з вуха
  • проблеми зі слухом
  • припухлість вуха
  • дитина метушлива, неспокійна
  • блювота
  • головний біль
  • лихоманка
  • відмова від їжі

Як допомогти дитині?

  • Дайте дитині знеболюючий засіб - ібупрофен або парацетамол.
  • Слідкуйте, щоб дитина достатньо пила рідини.
  • Можна прикласти до вуха теплу або холодну фланель.
  • Біль у вусі може посилюватися в положенні лежачи, тому намагайтеся, щоб дитина сиділа або спала з піднятою головою.
  • Давати інші ліки потрібно лише за призначенням лікаря!

Що категорично робити не можна

  • Ставити турунди зі спиртом чи вушні свічки.
  • Закапувати краплі, коли є виділення з вуха.
  • Давати антибіотики без призначення лікаря.
  • Не вставляйте нічого у вухо, наприклад, ватяні палички.
  • Не намагайтеся видалити вушну сірку.
  • Не допускайте потрапляння води до вуха.

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