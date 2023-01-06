Лікар розповіла, що категорично не можна робити при болі у вусі у дитини
Що робити, якщо дитина болить вухо (shuterstock.com)
Біль у вухах у дитини може бути викликана рідиною по барабанній перетинці, інфекцією в середній частині вуха або інфекцією у слуховому проході (зовнішній отит).
Як допомогти у цьому випадку дитині розповіла педіатр Дарія Власенко на своїй сторінці у Instagram.
Медик зазначила, що діти віком до 5 років мають більший ризик вушних інфекцій, особливо після інфекцій верхніх дихальних шляхів (наприклад, застуди).
Які симптоми вушної інфекції?
- біль у вусі (особливо під час жування, ссання або лежачи)
- почервоніння або набряк зовнішнього вуха
- дитина намагається тягнути чи терти вуха
- виділення з вуха
- проблеми зі слухом
- припухлість вуха
- дитина метушлива, неспокійна
- блювота
- головний біль
- лихоманка
- відмова від їжі
Як допомогти дитині?
- Дайте дитині знеболюючий засіб - ібупрофен або парацетамол.
- Слідкуйте, щоб дитина достатньо пила рідини.
- Можна прикласти до вуха теплу або холодну фланель.
- Біль у вусі може посилюватися в положенні лежачи, тому намагайтеся, щоб дитина сиділа або спала з піднятою головою.
- Давати інші ліки потрібно лише за призначенням лікаря!
Що категорично робити не можна
- Ставити турунди зі спиртом чи вушні свічки.
- Закапувати краплі, коли є виділення з вуха.
- Давати антибіотики без призначення лікаря.
- Не вставляйте нічого у вухо, наприклад, ватяні палички.
- Не намагайтеся видалити вушну сірку.
- Не допускайте потрапляння води до вуха.