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Лікар розповіла про небезпечну жіночу проблему, при якій треба до лікаря негайно

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П'ятниця 04 листопада 2022 10:24
Лікар розповіла про небезпечну жіночу проблему, при якій треба до лікаря негайно Фото: Як проявляється розрив яєчника (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Апоплексія яєчника, або розрив цього органу, може бути дуже небезпечним і потребує негайного оперативного втручання.

Про симптоми хвороби розповіла лікар-гінеколог Анна Ролдугіна.

Що таке апоплексія?

Цей процес характеризується розривом стінок яєчника і крововиливом всередину органу та черевну порожнину.

І це дуже небезпечно, адже внаслідок апоплексії відбувається кровотеча.

Апоплексія є однією з причин виникнення "гострого живота" - стану, який потребує максимально швидкої допомоги спеціалістів.

Симптоми цієї проблеми залежать від форми:

  • Больова.

При ній присутній сильний біль, висока температура та нудота. При цьому зовнішніх ознак кровотечі, як правило, немає.

Тому іноді жінки плутають апоплексію яєчника з апендицитом.

  • Геморагічна форма.

Відбувається внутрішня кровотеча, внаслідок якої розвивається анемія.

Все це супроводжується запамороченням, втратою свідомості, блідим шкірним покривом.

  • Змішана форма.⠀

Чому ж може відбутися апоплексія яєчника?

Зазвичай причина криється в такий патологічних змінах як:

  • розширення венозних стінок малого тазу, варикоз яєчника;
  • запальні процеси органів малого тазу;
  • полікістоз яєчників;
  • пухлини;
  • спайки яєчника;
  • фізичні навантаження в середині менструального циклу.

Традиційно найбільш ймовірним часом виникнення апоплексії вважажться період овуляції, в другу фазу менструального циклу.

Якщо у вас є схильності до такого стану (вже була апоплексія яєчника) то з фізичним навантаженням у другу фазу рекомендовано бути обережними, без навантажень та стрибків з парашутом.

І мова не лише про спорт, а про будь-яку важку фізичну роботу. В цей період краще поберегти себе.

Лікування апоплексії яєчника завжди в стаціонарі, а як саме - вже вирішують згідно стану та огляду.

Раніше ми писали, що таке дівоча пліва. Міфи і правда про жіночу невинність.

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гинеколог