Лікар розповіла про небезпечну жіночу проблему, при якій треба до лікаря негайно
Апоплексія яєчника, або розрив цього органу, може бути дуже небезпечним і потребує негайного оперативного втручання.
Про симптоми хвороби розповіла лікар-гінеколог Анна Ролдугіна.
Що таке апоплексія?
Цей процес характеризується розривом стінок яєчника і крововиливом всередину органу та черевну порожнину.
І це дуже небезпечно, адже внаслідок апоплексії відбувається кровотеча.
Апоплексія є однією з причин виникнення "гострого живота" - стану, який потребує максимально швидкої допомоги спеціалістів.
Симптоми цієї проблеми залежать від форми:
- Больова.
При ній присутній сильний біль, висока температура та нудота. При цьому зовнішніх ознак кровотечі, як правило, немає.
Тому іноді жінки плутають апоплексію яєчника з апендицитом.
- Геморагічна форма.
Відбувається внутрішня кровотеча, внаслідок якої розвивається анемія.
Все це супроводжується запамороченням, втратою свідомості, блідим шкірним покривом.
- Змішана форма.⠀
Чому ж може відбутися апоплексія яєчника?
Зазвичай причина криється в такий патологічних змінах як:
- розширення венозних стінок малого тазу, варикоз яєчника;
- запальні процеси органів малого тазу;
- полікістоз яєчників;
- пухлини;
- спайки яєчника;
- фізичні навантаження в середині менструального циклу.
Традиційно найбільш ймовірним часом виникнення апоплексії вважажться період овуляції, в другу фазу менструального циклу.
Якщо у вас є схильності до такого стану (вже була апоплексія яєчника) то з фізичним навантаженням у другу фазу рекомендовано бути обережними, без навантажень та стрибків з парашутом.
І мова не лише про спорт, а про будь-яку важку фізичну роботу. В цей період краще поберегти себе.
Лікування апоплексії яєчника завжди в стаціонарі, а як саме - вже вирішують згідно стану та огляду.
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