Лікар розповіла про небезпечну жіночу проблему, при якій треба до лікаря негайно

Апоплексія яєчника, або розрив цього органу, може бути дуже небезпечним і потребує негайного оперативного втручання.

Що таке апоплексія?

Цей процес характеризується розривом стінок яєчника і крововиливом всередину органу та черевну порожнину.

І це дуже небезпечно, адже внаслідок апоплексії відбувається кровотеча.

Апоплексія є однією з причин виникнення "гострого живота" - стану, який потребує максимально швидкої допомоги спеціалістів.

Симптоми цієї проблеми залежать від форми:

Больова.

При ній присутній сильний біль, висока температура та нудота. При цьому зовнішніх ознак кровотечі, як правило, немає.

Тому іноді жінки плутають апоплексію яєчника з апендицитом.

Геморагічна форма.

Відбувається внутрішня кровотеча, внаслідок якої розвивається анемія.

Все це супроводжується запамороченням, втратою свідомості, блідим шкірним покривом.

Змішана форма.⠀

Чому ж може відбутися апоплексія яєчника?

Зазвичай причина криється в такий патологічних змінах як:

розширення венозних стінок малого тазу, варикоз яєчника;

запальні процеси органів малого тазу;

полікістоз яєчників;

пухлини;

спайки яєчника;

фізичні навантаження в середині менструального циклу.

Традиційно найбільш ймовірним часом виникнення апоплексії вважажться період овуляції, в другу фазу менструального циклу.

Якщо у вас є схильності до такого стану (вже була апоплексія яєчника) то з фізичним навантаженням у другу фазу рекомендовано бути обережними, без навантажень та стрибків з парашутом.

І мова не лише про спорт, а про будь-яку важку фізичну роботу. В цей період краще поберегти себе.

Лікування апоплексії яєчника завжди в стаціонарі, а як саме - вже вирішують згідно стану та огляду.