Врач рассказала об опасной женской проблеме, при которой нужно к врачу немедленно
Апоплексия яичника или разрыв этого органа может быть очень опасным и требует немедленного оперативного вмешательства.
О симптомах болезни рассказала врач-гинеколог Анна Ролдугина.
Что такое апоплексия?
Этот процесс характеризуется разрывом стенок яичника и кровоизлиянием внутрь органа и брюшной полости.
И это очень опасно, ведь в результате апоплексии происходит кровотечение.
Апоплексия является одной из причин возникновения "острого живота" - состояния, которое требует максимальной помощи специалистов.
Симптомы этой проблемы зависят от формы:
- Болевой.
При ней присутствует сильная боль, высокая температура и тошнота. При этом внешних признаков кровотечения, как правило, нет.
Поэтому иногда женщины путают апоплексию яичника с аппендицитом.
- Геморрагическая форма.
Происходит внутреннее кровотечение, в результате которого развивается анемия.
Все это сопровождается головокружением, потерей сознания, бледным кожным покровом.
- Смешанная форма.⠀
Почему же может произойти апоплексия яичника?
Обычно причина кроется в таких патологических изменениях как:
- расширение венозных стенок малого таза, варикоз яичника;
- воспалительные процессы органов малого таза;
- поликистоз яичников;
- опухоли;
- спайки яичника;
- физические нагрузки внутри менструального цикла.
Традиционно наиболее вероятным временем возникновения апоплексии считается период овуляции, во вторую фазу менструального цикла.
Если у вас есть склонности к такому состоянию (уже была апоплексия яичника), то с физической нагрузкой во вторую фазу рекомендуется быть осторожными, без нагрузок и прыжков с парашютом.
И речь не только о спорте, а о любой тяжелой физической работе. В этот период лучше поберечь себя.
Лечение апоплексии яичника всегда в стационаре, а как - уже решают согласно состоянию и осмотру.
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