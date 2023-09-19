Лікар розповіла, коли не можна робити лазерну епіляцію, щоб не зашкодити здоров'ю

Як працює лазерний промінь

Дерматолог каже, що світло потрапляє у пігментні клітини (меланін), а це своєю чергою руйнує волосину і згодом вона випадає.

Глибина проникнення променя не більше 4 мм, він досягає тільки до волосяних фолікулів і не проникає глибше дерми.

Чи існує ризик виникнення раку

Лазерна епіляція не викликає раку. Промені лазера не пошкоджують ДНК, у них немає ультрафіолетового, рентгенівського, альфа-, бетта-, чи гамма-випромінювання.

Також таку процедуру можна робити людям з вітиліго (хронічне захворювання, за якого спостерігається поява білявих ділянок на шкірі). До того ж при більшості захворювань шкіри епіляцію можна робити, але в період ремісії. Однак, це важливо обговорити з лікарем.

Коли не можна робити лазерну епіляцію

Процедуру категорично не можна робити під час прийому ліків "Акнетину" та "Роаккутану".

Експерт каже, якщо нехтувати цим фактом, може зʼявитися стійка пігментація та рубцювання. Тому перед початком курсу лазерної епіляції повідомляйте лікарю про всі препарати, які приймаєте.

Лазерну епіляцію можна робити жінкам, які годують грудьми. За даними Європейської та Американської асоціації дерматологів наразі немає інформації

про протипокази та про те, що у цей період епіляція менш ефективна.

До того процедура не впливає на гормональний фон, репродуктивну функцію та склад грудного молока.

Також промені не впливатимуть на плід, матку, яєчники вагітної жінки. Але лікарі не радять робити епіляцію лише через те, що під час вагітності та лактації відбуваються гормональні зміни в організмі, які можуть спричинити побічний ефект після процедури - пігментацію.