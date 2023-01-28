Лікар розповіла, з якого віку дитина може самостійно митися

Коли дитину можна залишити одну купатися?

Педіатр розповіла, що дослідження JAMA Pediatrics провело опитування 945 сімей, коли батьки дозволяли дітям займатися різними видами діяльності наодинці, зокрема купатися. Середній вік для самостійного купання складав від 6 до 7 років.

Національний інститут здоров'я каже, що дітей віком до 6 років не можна залишати у ванні без нагляду.

Важливі правила

Ви можете дозволити своїй дитині приймати душ на самоті, як тільки вона виявить бажання мати трохи особистого життя, і ви впевнені, що вона зможе ретельно вимитися - миття та ополіскування волосся та інтимних місць.

Ви також повинні бути впевнені, що дитина буде у безпеці.

Приблизно у віці 8 чи 9 років дітям не потрібен контроль батьків, коли вони купаються, оскільки діти починають краще усвідомлювати свій особистий простір та розвивають почуття приватності.

Деякі діти просять, щоб їх залишили наодинці вже у 5-6 років, іншим подобається ваша компанія, поки вони не наближаються до періоду статевого дозрівання, ближче до 9 чи 10 років.

Однак самостійне купання може бути ризикованим через небезпеку потонути, і навіть старшим дітям може знадобитися лише кілька секунд, щоб послизнутися та потонути.

Нехай спочатку ваша дитина попрактикується купатися та мити голову з вами у ванній кімнаті, перш ніж дозволити їй робити це самостійно. Далі будьте неподалік місця, де дитина купається, щоб ви могли швидко бути там у разі надзвичайної ситуації.

Потім вийдіть з кімнати, але обов'язково тримайте двері у ванну відчиненою ⠀ Якщо все добре, то спробуйте далі дистанціюватися.

Обов'язково перевіряйте температуру води, перш ніж дозволити дитині піти у ванну чи душ. Дно ванни або душу потрібно обов'язково вкрити гумовим антиковзним килимком.