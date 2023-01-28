Лікар розповіла, з якого віку дитина може самостійно митися

Коли дитина може самостійно митися - питання, яке цікавить багатьох батьків. Однозначної відповіді немає. Більшість експертних джерел визнають, що є певний вік, коли це буде доречно.
Про це повідомила педіатр з Харкова Дар'я Власенко на своїй сторінці в Instagram.
Педіатр розповіла, що дослідження JAMA Pediatrics провело опитування 945 сімей, коли батьки дозволяли дітям займатися різними видами діяльності наодинці, зокрема купатися. Середній вік для самостійного купання складав від 6 до 7 років.
Національний інститут здоров'я каже, що дітей віком до 6 років не можна залишати у ванні без нагляду.
Ви можете дозволити своїй дитині приймати душ на самоті, як тільки вона виявить бажання мати трохи особистого життя, і ви впевнені, що вона зможе ретельно вимитися - миття та ополіскування волосся та інтимних місць.
Ви також повинні бути впевнені, що дитина буде у безпеці.
Приблизно у віці 8 чи 9 років дітям не потрібен контроль батьків, коли вони купаються, оскільки діти починають краще усвідомлювати свій особистий простір та розвивають почуття приватності.
Деякі діти просять, щоб їх залишили наодинці вже у 5-6 років, іншим подобається ваша компанія, поки вони не наближаються до періоду статевого дозрівання, ближче до 9 чи 10 років.
Однак самостійне купання може бути ризикованим через небезпеку потонути, і навіть старшим дітям може знадобитися лише кілька секунд, щоб послизнутися та потонути.
Нехай спочатку ваша дитина попрактикується купатися та мити голову з вами у ванній кімнаті, перш ніж дозволити їй робити це самостійно. Далі будьте неподалік місця, де дитина купається, щоб ви могли швидко бути там у разі надзвичайної ситуації.
Потім вийдіть з кімнати, але обов'язково тримайте двері у ванну відчиненою ⠀ Якщо все добре, то спробуйте далі дистанціюватися.
Обов'язково перевіряйте температуру води, перш ніж дозволити дитині піти у ванну чи душ. Дно ванни або душу потрібно обов'язково вкрити гумовим антиковзним килимком.
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