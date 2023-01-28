Врач рассказала, с какого возраста ребенок может самостоятельно мыться

Когда ребенка можно оставить одного купаться?

Педиатр рассказала, что исследование JAMA Pediatrics провело опрос 945 семей, когда родители разрешали детям заниматься разными видами деятельности наедине, в частности купаться. Средний возраст для самостоятельного купания составлял от 6 до 7 лет.

Национальный институт здоровья говорит, что детей младше 6 лет нельзя оставлять в ванне без присмотра.

Важные правила

Вы можете позволить своему ребенку принимать душ в одиночестве, как только он выразит желание иметь немного личной жизни, и вы уверены, что он сможет тщательно вымыться - мытье и ополаскивание волос и интимных мест.

Вы также должны быть уверены, что ребенок будет в безопасности.

Приблизительно в возрасте 8 или 9 лет детям не нужен контроль родителей, когда они купаются, поскольку дети начинают лучше осознавать свое личное пространство и развивают чувство приватности.

Некоторые дети просят, чтобы их оставили наедине уже в 5-6 лет; другим нравится ваша компания, пока они не приближаются к периоду полового созревания, ближе к 9 или 10 годам.

Однако самостоятельное купание может быть рискованным из-за опасности утонуть, и даже старшим детям может понадобиться всего несколько секунд, чтобы поскользнуться и утонуть только в нескольких сантиметрах воды.

Пусть сначала ваш ребенок попрактикуется купаться и мыть голову с вами в ванной комнате, прежде чем позволить ему делать это самостоятельно. Дальше будьте недалеко от места, где ребенок купается, чтобы вы могли быстро быть там в случае чрезвычайной ситуации.

Затем выйдите из комнаты, но обязательно держите дверь в ванную открытой ⠀ Если все ок, то попробуйте дальше дистанцироваться.

Обязательно проверяйте температуру воды, прежде чем разрешить ребенку пойти в ванну или душ. Дно ванны или душа нужно обязательно укрыть резиновым антискользящим ковриком.