Лікар розповіла, які ковдри небезпечні для дітей: це варто знати батькам

Взимку усі батьки переймаються, щоб дитина вночі не змерзла та вкривають малюків величезними ковдрами. Однак, для дітей варто вибирати не ковдру.
Про це розповіла сімейний лікар та педіатр Катерина Олесь в Instagram.
За словами лікаря, ковдра може сприяти синдрому раптової смерті. Все тому, що діти не завжди сплять в одному положенні, можуть крутитися, потягнути ковдру на обличчя і перекрити собі доступ повітря.
"Якщо берете дитину у своє ліжко, то ваша ковдра - теж небезпека, можете випадково під час сну накрити маля, а скинути її непросто, бо вона важка", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зараз є багато варіантів "пелюшок-коконів" або їх ще називають спальними мішечками, в яких дитині буде тепло і безпечно.
Однак, якщо батьки все ж вибирають традиційний варіант ковдри, то важливо, щоб її краї не мали бахроми чи китиців, в яких дитя може заплутатись. Розмір має бути достатнім, щоб дитину вкрити, але і не занадто великим.
Важливо також не накривати дитину аж до шиї.
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