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Врач рассказала, какие одеяла опасны для детей: это следует знать родителям

Как выбрать безопасное одеяло для детей (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Зимой все родители переживают, чтобы ребенок ночью не замерз и укрывают малышей огромными одеялами. Однако, для детей следует выбирать не одеяла.

Об этом рассказала семейный врач и педиатр Екатерина Олесь в Instagram.

Почему обычные одеяла опасны

По словам врача, одеяло может способствовать синдрому внезапной смерти. Все потому, что дети не всегда спят в одном положении, могут вертеться, потянуть одеяло на лицо и перекрыть доступ воздуха.

"Если берете ребенка в свою кровать, то ваше одеяло - тоже опасность, можете случайно во время сна накрыть малыша, а сбросить его непросто, потому что оно тяжелее", - говорится в сообщении.

Какое одеяло выбрать

В частности, сейчас есть много вариантов "пелюшек-коконов" или их еще называют спальными мешочками, в которых ребенку будет тепло и безопасно.

Одеяло спальный мешочек для детей (instagram.com/dr.mamakatia)

Однако, если родители все же выбирают традиционный вариант одеяла, то важно, чтобы его края не имели бахромы или кистей, в которых ребенок может запутаться. Размер должен быть достаточным, чтобы ребенка укрыть, но и не слишком большим.

Важно также не накрывать ребенка аж к шее.

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