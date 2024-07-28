Лікар розповіла, як їжа може провокувати виникнення акне та псоріазу

Акне

При розщепленні молочних продуктів, вуглеводів та червоного мʼяса може утворюватись амінокислота лейцин.

Лейцин і цукор, своєю чергою можуть впливати на продукцію інсуліну та інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF-1), який може досягати рецепторів андрогенів у всьому тілі, включаючи шкіру.

Це призводить до підвищеної продукції шкірного сала, накопичення його в порах шкіри та як наслідок виникнення запального елементу, збільшення кількості бактерій Cutibacterium acnes, що викликають акне.

Лікар розповіла, коли виробники молока видаляють жир, то часто

додають сироватковий білок, щоб відновити деякі поживні речовини.

А сироватковий білок може збільшити акне, бо містить амінокислоту лейцин. Отож знежирене молоко має більше шансів погіршити стан шкіри, аніж цільне.

Псоріаз

Важливо знати, що ожиріння може бути фактором загострення.

Алкоголь може знизити реакцію на лікування та повʼязаний з більш тяжким перебігом псоріазу.

Не існує дієти, яка б вилікувала псоріаз, але є багато способів, як вживання здорової їжі може зменшити вираженість симптомів.

Зокрема, дотримання середземноморського типу харчування повʼязують із меншою тяжкістю псоріазу.

Атопічний дерматит

Дієта у дорослих за наявності захворювання ґрунтується на грамотному складанні програми харчування, яка дозволяє попередити рецидиви.

Щоб виключити ймовірність загострення атопічного дерматиту, слід враховувати такі рекомендації по харчуванню:

у раціоні повинні переважати овочі та фрукти

вживання цукру потрібно звести до мінімуму

контролювати вживання солі

повністю виключити з раціону спиртні напої і каву

бажано не вживати продукти з високим ступенем алергенності

пити не менше 2 літрів чистої води за добу

Розацеа

Сонячне світло, алкоголь, шоколад, гостра їжа та кофеїн у людей з розацеа можуть викликати почервоніння обличчя, набряк, печіння та запальну реакцію.

Такі продукти активують шкірні рецептори та сенсорні нейрони, які можуть вивільняти нейропептиди, що діють на тучні клітини в крові, а це призводить до припливів.