4 неприємні проблеми зі стопами ніг, які часто виникають влітку

Коли з’являються болі в стопі, причини відчуттів не завжди можна встановити самостійно. Деякі проблеми часто виникають саме влітку. Щоб лікування було ефективним і справді вирішувало проблему, потрібно правильно поставити діагноз.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun .

Бородавки

Ортопед Хізер Смарт розповів, що можна заразитися бородавками на забруднених поверхнях, наприклад у басейнах і роздягальнях.

Це вологе та тепле середовище робить шкіру тендітною та більш сприйнятливою до підхоплення вірусу бородавки.

Бородавки, що характеризуються чорною крапкою на поверхні, спричинені вірусом папіломи людини, який особливо часто зустрічається у дітей, коли їхня імунна система ще розвивається.

У деяких людей бородавка не зникає сама по собі і поширюється по всій стопі, це може викликати занепокоєння, особливо якщо у людини діабет або знижене кровопостачання стопи.

Якщо проблема не зникає і викликає біль або дискомфорт, ви можете застосувати безрецептурні методи лікування.

Мозолі

Влітку, коли люди надягають босоніжки, то можуть виникати ділянки затверділої шкіри, які називаються натоптишами та мозолями, які утворилися через тертя або тиск на шкіру.

З часом мозоль росте всередину до глибших шарів шкіри та стають болючими.

Зазвичай виною тому, що ви носите шльопанці чи босоніжки, які не дають достатньої підтримки.

Тріщини на п'ятах

Це частіше зустрічається влітку, оскільки босоніжки погано тримають підбори. Через це п’ята рухається з боку в бік, вперед і назад, що призводить до утворення тріщин на п’ятах.

Якщо нічого не робити протягом тривалого періоду часу, то маленькі тріщинки можуть стати набагато глибшими та стануть особливо болючими.

У деяких випадках вони навіть можуть кровоточити.

Мікоз стопи

Це призводить до сильного свербіння та лущення шкіри між пальцями ніг.

Багато людей не усвідомлюють, що мікози стопи можуть з’являтися на стопі ніг і можуть бути надмірно сухими та почати лущитися.

Грибкова інфекція розвивається у вологому та теплому середовищі.