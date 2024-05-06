Лікар розповіла, яка температура тіла вважається рідкісною та небезпечною
Температура тіла людини - важливий індикатор, який рятує життя. Варто знати про небезпечні способи, якими не можна збивати підвищену температуру тіла.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти "Бережи себе".
Якою буває нормальна температура тіла
"Нормальна" температура - це не один універсальний показник, вона буває різною. За деякими даними таким вважають діапазон 36,1 °C-37,2 °C. Проте на це може впливати багато факторів, як-от вік, час доби, індивідуальні фізіологічні особливості людини, інфекція тощо.
Наприклад, рано вранці температура зазвичай нижча. А для новонародженої дитини нормально мати температуру в межах від 36,5 °C до 37,5 °C.
Зміни в температурі тіла людини можна розподілити на кілька категорій:
- субнормальна - 35-36 °C. Характерна для людей з ослабленим імунітетом, людей старшого віку тощо
- субфебрильна (слабка) - підвищується не більше, ніж на 1 °C за максимальну "нормальну" температуру
- фебрильна (помірна) - підвищення на 1-2 °C
- піретична або висока - зростає до З °C
- гіперпіретична (дуже висока) - підвищення на понад З °C у порівнянні з максимальним значенням норми
Чи потрібно "збивати" підвищену температуру
Коли позначки на термометрі показують підвищення - це неприємно.
Педіатр Лідія Бабич розповіла, що тіла далеко не єдиний фактор, який допомагає нам боротися з інфекціями. І не найголовніший.
Лікарка зазначає, що іноді навіть за наявності інфекції температура не піднімається. Це не означає, що організм не бореться з вірусом чи бактерією. Перш ніж вирішувати "збивати" температуру чи ні, важливо розуміти наслідки своїх дій або їх відсутності.
Чим небезпечна висока температура
Лякати, що "згоріти" від температури - це таки міфи, за рідкісним виключенням.
Звичайно, є таке поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.
Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.
Є поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.
Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.
Підвищення температури до 42 градусів і вище дійсно є дуже небезпечною ситуацією. Проте рідкісною. Ваша дитина не матиме таку температуру через вірусне захворювання. Таке може статись, якщо залишити дитину в машині в спекотну погоду.
Як правильно вимірювати температуру
Найточніший термометр - ртутний. І краще ризикнути тим, що його можна розбити, ніж купувати електронний.
Дослідження з цього приводу проводилися ще багато років тому й показали, що відчутної різниці в точності між електронним і ртутним термометрами немає.
Так само, як і немає клінічної необхідності використовувати ртутний термометр понад 3 хвилини.
Наразі у світі все більше країн відмовляється від ртутних термометрів через їх небезпеку. І Україна - не виключення. 2023 року ми нарешті приєднались до Мінаматської конвенції про ртуть.
Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті:
- забороняється її подальший видобуток
- встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле й навіть косметики)
Типи термометрів
Насправді існує багато типів термометрів. Їхня точність також може відрізнятися:
- вушний - температуру він вимірює у вусі. Це доволі швидкий прилад, проте може не підійти, якщо в дитини, наприклад, вузький вушний канал
- термометр для вимірювання під пахвою або під язиком (оральний) - найбільш розповсюджений і точний прилад
- безконтактний термометр - вимірює температуру тіла без контакту зі шкірою. Зручно, проте точність ставлять під сумнів
- смугові термометри - мають вигляд смужки, яку прикладають до чола. Вважаються ненадійними у своїх показниках
Раніше ми повідомляли, чим небезпечна низька температура тіла.
Також ми писали, якими пігулками температуру не можна збирати.
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