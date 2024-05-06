Лікар розповіла, яка температура тіла вважається рідкісною та небезпечною

Температура тіла людини - важливий індикатор, який рятує життя. Варто знати про небезпечні способи, якими не можна збивати підвищену температуру тіла.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Якою буває нормальна температура тіла

"Нормальна" температура - це не один універсальний показник, вона буває різною. За деякими даними таким вважають діапазон 36,1 °C-37,2 °C. Проте на це може впливати багато факторів, як-от вік, час доби, індивідуальні фізіологічні особливості людини, інфекція тощо.

Наприклад, рано вранці температура зазвичай нижча. А для новонародженої дитини нормально мати температуру в межах від 36,5 °C до 37,5 °C.

Зміни в температурі тіла людини можна розподілити на кілька категорій:

субнормальна - 35-36 °C. Характерна для людей з ослабленим імунітетом, людей старшого віку тощо

субфебрильна (слабка) - підвищується не більше, ніж на 1 °C за максимальну "нормальну" температуру

фебрильна (помірна) - підвищення на 1-2 °C

піретична або висока - зростає до З °C

гіперпіретична (дуже висока) - підвищення на понад З °C у порівнянні з максимальним значенням норми

Чи потрібно "збивати" підвищену температуру

Коли позначки на термометрі показують підвищення - це неприємно.

Педіатр Лідія Бабич розповіла, що тіла далеко не єдиний фактор, який допомагає нам боротися з інфекціями. І не найголовніший.

Лікарка зазначає, що іноді навіть за наявності інфекції температура не піднімається. Це не означає, що організм не бореться з вірусом чи бактерією. Перш ніж вирішувати "збивати" температуру чи ні, важливо розуміти наслідки своїх дій або їх відсутності.

Чим небезпечна висока температура

Лякати, що "згоріти" від температури - це таки міфи, за рідкісним виключенням.

Звичайно, є таке поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.

Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.

Є поняття як злоякісна гіпертермія. Це буває, наприклад, за складних уражень мозку. Такі ризики має дитина, яка зазнала важкої пологової травми.

Проте якщо здорова дитина підхопила вірус і має підвищену температуру, в більшості випадків її життю нічого не загрожує.

Підвищення температури до 42 градусів і вище дійсно є дуже небезпечною ситуацією. Проте рідкісною. Ваша дитина не матиме таку температуру через вірусне захворювання. Таке може статись, якщо залишити дитину в машині в спекотну погоду.

Як правильно вимірювати температуру

Найточніший термометр - ртутний. І краще ризикнути тим, що його можна розбити, ніж купувати електронний.

Дослідження з цього приводу проводилися ще багато років тому й показали, що відчутної різниці в точності між електронним і ртутним термометрами немає.

Так само, як і немає клінічної необхідності використовувати ртутний термометр понад 3 хвилини.

Наразі у світі все більше країн відмовляється від ртутних термометрів через їх небезпеку. І Україна - не виключення. 2023 року ми нарешті приєднались до Мінаматської конвенції про ртуть.

Конвенція передбачає поетапну відмову від використання ртуті:

забороняється її подальший видобуток

встановлюється заборона на виробництво, експорт та імпорт багатьох продуктів, що містять ртуть (термометрів та приладів для вимірювання тиску, певних видів батарейок та люмінесцентних ламп, барометрів, вимикачів, реле й навіть косметики)

Типи термометрів

Насправді існує багато типів термометрів. Їхня точність також може відрізнятися: