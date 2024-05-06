Врач рассказала, какая температура тела считается редкой и опасной
Температура тела человека - важный индикатор, спасающий жизнь. Следует знать об опасных способах, которыми нельзя сбивать повышенную температуру тела.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества "Бережи себе"..
Какой бывает нормальная температура тела
"Нормальная" температура - это не один универсальный показатель, она бывает разной. По некоторым данным таковым считают диапазон 36,1 °C-37,2 °C. Однако на это может влиять многие факторы, такие как возраст, время суток, индивидуальные физиологические особенности человека, инфекция и т.д.
Например, ранним утром температура обычно ниже. А для новорожденного нормально иметь температуру в пределах от 36,5 °C до 37,5 °C.
Изменения в температуре тела человека можно распределить по нескольким категориям:
- субнормальная - 35-36 °C. Характерна для людей с ослабленным иммунитетом, людей постарше и т.д.
- субфебрильная (слабая) - повышается не более чем на 1 °C при максимальной "нормальной" температуре
- фебрильная (умеренная) - повышение на 1-2 °C
- пиретическая или высокая - растет до 3 °C
- гиперпиретическая (очень высокая) - повышение свыше 3 °C по сравнению с максимальным значением нормы
Нужно ли "сбивать" повышенную температуру
Когда отметки на термометре показывают повышение - это неприятно.
Педиатр Лидия Бабич рассказала, что тела далеко не единственный фактор, помогающий нам бороться с инфекциями. И не самый главный.
Врач отмечает, что иногда даже при наличии инфекции температура не поднимается. Это не значит, что организм не борется с вирусом или бактерией. Прежде чем решать сбивать температуру или нет, важно понимать последствия своих действий или их отсутствия.
Чем опасна высокая температура
Пугать, что "сгореть" от температуры - это мифы, за редким исключением.
Конечно, есть такое понятие, как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.
Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.
Есть понятие как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.
Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.
Повышение температуры до 42 градусов и выше действительно очень опасная ситуация. Однако редкой. Ваш ребенок не будет иметь такую температуру из-за вирусного заболевания. Такое может произойти, если оставить ребенка в машине в жаркую погоду.
Как правильно измерять температуру
Самый точный термометр - ртутный. И лучше рискнуть тем, что его можно разбить, чем покупать электронный.
Исследования на этот счет проводились еще много лет назад и показали, что ощутимой разницы в точности между электронным и ртутным термометрами нет.
Так же, как и нет клинической необходимости использовать ртутный термометр более 3 минут.
В настоящее время в мире все больше стран отказывается от ртутных термометров из-за их опасности. И Украина - не исключение. В 2023 году мы, наконец, присоединились к Минаматской конвенции о ртути.
Конвенция предусматривает поэтапный отказ от использования ртути:
- запрещается ее дальнейшая добыча
- устанавливается запрет на производство, экспорт и импорт многих продуктов, содержащих ртуть (термометров и приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей, реле и даже косметики)
Типы термометров
На самом деле существует много типов термометров. Их точность также может отличаться:
- ушной - температуру он измеряет в ухе. Это довольно быстрый прибор, но может не подойти, если у ребенка, например, узкий ушной канал
- термометр для измерения под мышкой или под языком (оральный) - наиболее распространенный и точный прибор
- бесконтактный термометр - измеряет температуру тела без контакта с кожей. Удобно, однако точность ставят под сомнение
- полосовые термометры - имеют вид полоски, которую прикладывают ко лбу. Считаются ненадежными в своих показателях
Ранее мы сообщали, чем опасна низкая температура тела.
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