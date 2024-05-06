Врач рассказала, какая температура тела считается редкой и опасной

Температура тела человека - важный индикатор, спасающий жизнь. Следует знать об опасных способах, которыми нельзя сбивать повышенную температуру тела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе "..

Какой бывает нормальная температура тела

"Нормальная" температура - это не один универсальный показатель, она бывает разной. По некоторым данным таковым считают диапазон 36,1 °C-37,2 °C. Однако на это может влиять многие факторы, такие как возраст, время суток, индивидуальные физиологические особенности человека, инфекция и т.д.

Например, ранним утром температура обычно ниже. А для новорожденного нормально иметь температуру в пределах от 36,5 °C до 37,5 °C.

Изменения в температуре тела человека можно распределить по нескольким категориям:

субнормальная - 35-36 °C. Характерна для людей с ослабленным иммунитетом, людей постарше и т.д.

субфебрильная (слабая) - повышается не более чем на 1 °C при максимальной "нормальной" температуре

фебрильная (умеренная) - повышение на 1-2 °C

пиретическая или высокая - растет до 3 °C

гиперпиретическая (очень высокая) - повышение свыше 3 °C по сравнению с максимальным значением нормы

Нужно ли "сбивать" повышенную температуру

Когда отметки на термометре показывают повышение - это неприятно.

Педиатр Лидия Бабич рассказала, что тела далеко не единственный фактор, помогающий нам бороться с инфекциями. И не самый главный.

Врач отмечает, что иногда даже при наличии инфекции температура не поднимается. Это не значит, что организм не борется с вирусом или бактерией. Прежде чем решать сбивать температуру или нет, важно понимать последствия своих действий или их отсутствия.

Чем опасна высокая температура

Пугать, что "сгореть" от температуры - это мифы, за редким исключением.

Конечно, есть такое понятие, как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.

Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.

Есть понятие как злокачественная гипертермия. Это бывает, например, из-за сложных поражений мозга. Такие риски имеет ребенок, который получил тяжелую родовую травму.

Однако если здоровый ребенок подхватил вирус и имеет повышенную температуру, в большинстве случаев его жизни ничего не угрожает.

Повышение температуры до 42 градусов и выше действительно очень опасная ситуация. Однако редкой. Ваш ребенок не будет иметь такую температуру из-за вирусного заболевания. Такое может произойти, если оставить ребенка в машине в жаркую погоду.

Как правильно измерять температуру

Самый точный термометр - ртутный. И лучше рискнуть тем, что его можно разбить, чем покупать электронный.

Исследования на этот счет проводились еще много лет назад и показали, что ощутимой разницы в точности между электронным и ртутным термометрами нет.

Так же, как и нет клинической необходимости использовать ртутный термометр более 3 минут.

В настоящее время в мире все больше стран отказывается от ртутных термометров из-за их опасности. И Украина - не исключение. В 2023 году мы, наконец, присоединились к Минаматской конвенции о ртути.

Конвенция предусматривает поэтапный отказ от использования ртути:

запрещается ее дальнейшая добыча

устанавливается запрет на производство, экспорт и импорт многих продуктов, содержащих ртуть (термометров и приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей, реле и даже косметики)

Типы термометров

На самом деле существует много типов термометров. Их точность также может отличаться: