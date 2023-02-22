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Лікар розповіла, яка популярна дієта несе загрозу здоров'ю

Яка дієта може нашкодити здоров'ю (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Напередодні весни багато людей вдаються до екстремальних дієт, аби швидко втратити вагу й набути бажаних форм. Проте деякі популярні режими для схуднення можуть бути дуже небезпечними для здоров'я

Про це розповіла дієтолог Світлана Павлюк на своїй сторінці в Instagram.

Яка дієта несе загрозу здоров'ю

"На відміну від інтервального голодування, яке може стати способом життя, до кетодієти я ставлюсь з обережністю. Головний принцип кето заміна глюкози здоровими жирами в якості джерела енергії для організму: 60-70% здорових жирів, середня кількість білка і мала кількість вуглеводів-5% (це 30-50 г)", - пояснює експерт.

За словами Павлюк, декілька днів в такому режимі і організм починає виробляти кетони. Вони утворюються в печінці із жирових тканин організму і жирів, що вживаються.

Яка переваги кетодієти

  • Зниження потягу до шкідливих продуктів;
  • Достатньо швидке зниження ваги;
  • Контроль над апетитом і відчуттям голоду;
  • Нормалізація рівня цукру у крові і артеріального тиску;
  • Підвищення чутливості до інсуліну;
  • Зміцнення імунітету;
  • Підвищення життєвого тонусу;
  • Aнтивіковий ефект.

Чим небезпечна кетодієта

  • Підвищення кетонових тіл в сечі і крові;
  • Ризик виникнення кетоацидоза - гранично високого рівня глюкози і кетонових тіл (ризик коми і смерті);
  • Запах з рота (ацетоновий або фруктовий);
  • Порушення роботи ШКТ;
  • Часте сечовипускання;
  • Спрага;
  • Зміна настрою, дратівливість;
  • Проблеми зі сном.

Які протипоказання до цієї дієти

Протипоказами для дотримання кетодієти є захворювання ШКТ, печінки і жовчного міхура, нирок, особливо каменеутворення.

А також діабет 1 типу, вагітність і лактація. Не можна дотримуватися такого режиму схуднення людям із гіпертонією та підвищеним холестерином, бо зростає ризик інфаркту та інсульту.

"Оптимальний термін для дотримання кетодієти від 1 до декількох місяців. Але майте на увазі, як тільки раціон стане колишнім, бо постійно жити на кето неможливо, об‘єми і вага повернуться знову", - застерігає лікар.

Раніше ми розповідали про 5 причин, через які люди не можуть схуднути.

Читайте також про те, як назавжди позбутись жиру на животі.

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