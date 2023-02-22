Врач рассказала, какая популярная диета несет угрозу здоровью

Какая диета несет угрозу здоровью

"В отличие от интервального голодания, которое может стать образом жизни, к кетодиете я отношусь с осторожностью. Главный принцип кето замена глюкозы здоровыми жирами в качестве источника энергии для организма: 60-70% здоровых жиров, среднее количество белка и малое количество углеводов 5% (это 30-50 г)", - объясняет эксперт.

По словам Павлюк, несколько дней в таком режиме и организм начинает производить кетоны. Они образуются в печени из жировых тканей организма и употребляемых жиров.

Какие преимущества кетодиеты

Снижение влечения к вредным продуктам;

Достаточно быстрое понижение веса;

Контроль за аппетитом и чувством голода;

Нормализация уровня сахара в крови и артериального давления;

Повышение чувствительности к инсулину;

Укрепление иммунитета;

Повышение жизненного тонуса;

Антивозрастной эффект.

Чем опасна кетодиета

Повышение кетоновых тел в моче и крови;

Риск возникновения кетоацидоза - предельно высокого уровня глюкозы и кетоновых тел (риск комы и смерти);

Запах изо рта (ацетоновый или фруктовый);

Нарушение работы ЖКТ;

Частое мочеиспускание;

Жажда;

Смена настроения, раздражительность;

Проблемы со сном.

Какие противопоказания к этой диете

Противопоказаниями для соблюдения кетодиеты являются заболевания ЖКТ, печени и желчного пузыря, почек, особенно камнеобразования.

А также диабет 1 типа, беременность и кормление грудью. Нельзя соблюдать такой режим похудения людям с гипертонией и повышенным холестерином, так как возрастает риск инфаркта и инсульта.

"Оптимальный срок для соблюдения кетодиеты от 1 до нескольких месяцев. Но имейте в виду, как только рацион станет прежним, потому что постоянно жить на кето невозможно, объемы и вес вернутся снова", - предостерегает врач.