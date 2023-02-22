Врач рассказала, какая популярная диета несет угрозу здоровью

Накануне весны многие люди прибегают к экстремальным диетам, чтобы быстро потерять вес и приобрести желаемые формы. Однако некоторые популярные режимы похудения могут быть очень опасны для здоровья.
Об этом рассказала диетолог Светлана Павлюк на своей странице в Instagram.
"В отличие от интервального голодания, которое может стать образом жизни, к кетодиете я отношусь с осторожностью. Главный принцип кето замена глюкозы здоровыми жирами в качестве источника энергии для организма: 60-70% здоровых жиров, среднее количество белка и малое количество углеводов 5% (это 30-50 г)", - объясняет эксперт.
По словам Павлюк, несколько дней в таком режиме и организм начинает производить кетоны. Они образуются в печени из жировых тканей организма и употребляемых жиров.
Противопоказаниями для соблюдения кетодиеты являются заболевания ЖКТ, печени и желчного пузыря, почек, особенно камнеобразования.
А также диабет 1 типа, беременность и кормление грудью. Нельзя соблюдать такой режим похудения людям с гипертонией и повышенным холестерином, так как возрастает риск инфаркта и инсульта.
"Оптимальный срок для соблюдения кетодиеты от 1 до нескольких месяцев. Но имейте в виду, как только рацион станет прежним, потому что постоянно жить на кето невозможно, объемы и вес вернутся снова", - предостерегает врач.
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