Врач рассказала, как женщине подготовиться к плановому визиту к гинекологу и опровергла главный миф

Главная цель регулярных визитов к гинекологу - єто обследование состояния шейки матки, которое проводится с помощью ПАП-теста (мазка на онкоцитологию), а также по показаниям анализа на вирусе папилломы человека (ВПЧ). Для этого специальная подготовка не ​​обязательна.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога из Львова Оксаны Негрич в Instagram.

Что нужно знать о визите к гинекологу

Часто можно встретить рекомендации, что оптимально проводить исследования четко на определенный день цикла в сутки, а лучше две, воздержаться от половых отношений, тампонов и т.д. Но это не так, ведь современные данные уверенно отрицают большинство этих убеждений.

Большинство лубрикантов, внутривлагалищных средств, влагалищных выделений, остатки спермы не влияют на цитологическое исследование, если перед забором остатки механически убрать (например, специальным ватным тампоном).

От чего стоит воздержаться перед визитом к гинекологу

По словам врача, некоторые спермициды действительно могут влиять на результаты интерпретации цитологии и затруднять выявление ВПЧ, поэтому от них следует воздержаться.

В лаборатории обязательно оценивается, удовлетворительный ли мазок для исследования. Для этого там должно быть достаточное количество клеток, достаточная визуализация и наличие всех необходимых компонентов (эктоцервикс, эндоцервикс и зоны трансформации - именно там в основном начинают развиваться патологические изменения).

Если активный воспалительный процесс или большое количество примесей будут мешать оценке мазка, об этом обязательно будет указано в цитологическом заключении. Если на ваших результатах указано: "удовлетворительное для оценки", это значит, адекватному анализу клеток ничто не помешало.

Зависит ли обследование от дня цикла?

При направлении на обследование указывается день менструального цикла, это учитывается при оценке мазка. Но на самом деле наличие менструальных или иных кровянистых выделений не оказывают значительного влияния на интерпретацию результатов цитологического исследования и теста на ВПЧ и поэтому, если перед забором можно забрать эти выделения, делайте обследование.

Исследования различных образцов показали, что при заборе в первые 3 дня цикла доля "неудовлетворительных для оценки" мазков составляет 23%, а начиная с 4-го и остальных дней цикла уже менее 2%.