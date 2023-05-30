Лікар розповіла, як впоратися з алергією на тополиний пух

Нині в Україні період цвітіння тополь. Це може спричинити алергію у певних людей.
Які симптоми алергії та як її побороти розповіла лікарка Наталія Шевчук на сторінці Facebook "Медичний центр Доказові".
Як впоратися з алергією
Перевіряйте прогноз пилку. Ви можете загуглити місцеві прогнози пилку, щоб знати, коли очікується його високий рівень. Ця інформація допоможе спланувати діяльність та вжити необхідних заходів.
У години пік високої концентрації пилку в повітрі (частіше це ранкові години та у вітряні дні) обмежте по можливості активність, зводячи до мінімуму час перебування на свіжому повітрі.
Закривайте вікна, коли тополиного пуху надто багато. Це допоможе запобігти потраплянню пуху до ваших житлових приміщень і знизить рівень алергенів вдома.
Подумайте про використання очищувачів повітря з фільтрами HEPA у вашому будинку, особливо в спальнях, щоб видалити повітряні алергени, у тому числі такі як тополиний пух. Підтримуйте чистоту у своїй оселі: регулярно прибирайте, щоб мінімізувати накопичення пилу, пилку та інших алергенів. Пилососьте і робіть і вологе прибирання твердих поверхонь. Якщо одягати на вулицю під час сезону тополиного пуху сорочки з довгими рукавами, довгі штани, капелюхи та сонцезахисні окуляри, це може мінімізувати прямий контакт з алергенами, створивши фізичний бар'єр та зменшити вплив.
Після проведення часу на вулиці прийміть душ, щоб видалити будь-які алергени, які могли потрапити в шкіру або одяг, корисно вмитися, вимити руки або прийняти душ і переодягнутися в чистий (не з вулиці) одяг. Також можна застосовувати сольовий ізотонічний розчин для промивання носа. За потреби проконсультуйтеся зі своїм сімейним лікарем або алергологом для отримання індивідуальних рекомендацій.