Лікар розповіла, як можна запобігти інсульту та на що не можна вплинути
Причина виникнення інсульту - порушення кровообігу в головному мозку. Через нестачу живлення відбувається пошкодження частини мозку і закупорка судин. В результаті виникає крововилив і загибель мозкової тканини. Однак, цього можна запобігти.
Про це повідомила кардіолог Марія Мичка в Instagram.
Як запобігти
Лікар назвала основні фактори ризику інсульту, на які можна вплинути:
- Малорухомий спосіб життя. Варто не забувати про мінімум 8-10 тисяч кроків на день;
- Куріння цигарок;
- Надмірне вживання алкоголю - пам’ятайте про міру та якість продуктів, які ви заживаєте;
- Нездорове харчування. Необхідно змінити свої харчові звички, їсти більше білкової їжі, овочів та фруктів;
- Надмірна маса тіла;
- Підвищений рівень холестерину;
- Цукровий діабет;
- Захворювання серця - фібриляція передсердь, інфекційні ендокардити.
Також необхідно виключити з раціону каву, міцний чай, жирну і копчену їжу, більше пити чистої води. Контролювати вагу, займатися фізичними навантаженнями.
Необхідно також зменшити кількість вживаної солі. Необхідно звести до мінімуму споживання перероблених продуктів: рибних і м`ясних консервів, кетчупів, ковбас та інших копчених продуктів.
На які фактори не може вплинути людина
Кардіолог каже, що до факторів ризику, на які людина не може вплину відносять: вік, стать, спадковість, хвороби, які не можна вилікувати.
Лікар радить приходить на планові огляди та виконувати усі рекомендації медиків.
Бувають ситуації, коли швидку допомогу необхідно викликати негайно:
- Поява несподіваної слабкості, оніміння або паралічу м`язів обличчя, руки або ноги - з одного боку тіла;
- Незвичайне утруднення або порушення мовлення;
- Різке погіршення зору одного або обох очей;
- Несподіване порушення ходи, запаморочення, втрата рівноваги або координації;
- Гострі головні болі без жодних зрозумілих причин.
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