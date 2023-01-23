Врач рассказала, как можно предотвратить инсульт и на что нельзя повлиять
Причина возникновения инсульта - нарушение кровообращения в головном мозге. Из-за нехватки питания происходит повреждение части мозга и закупорка сосудов. В результате возникает кровоизлияние и гибель мозговой ткани. Однако, этого можно предотвратить.
Об этом сообщила кардиолог Мария Мичко в Instagram.
Как предотвратить
Врач назвала основные факторы риска инсульта, на которые можно повлиять:
- Малоподвижный образ жизни. Следует не забывать о минимуме 8-10 тысяч шагов в день;
- Курение сигарет;
- Чрезмерное употребление алкоголя - помните о степени и качестве продуктов, которые вы употребляете;
- Нездоровое питание. Необходимо изменить свои пищевые привычки, есть больше белковой пищи, овощей и фруктов;
- Избыточная масса тела;
- Повышенный уровень холестерина;
- Сахарный диабет;
- Заболевание сердца - фибрилляция предсердий, инфекционные эндокардиты.
Также необходимо исключить из рациона кофе, крепкий чай, жирную и копченую пищу, больше пить чистую воду. Контролировать вес, заниматься физическими нагрузками.
Необходимо также уменьшить количество употребляемой соли. Необходимо свести к минимуму потребление переработанных продуктов: рыбных и мясных консервов, кетчупов, колбас и других копченых продуктов.
На какие факторы не может повлиять человек
Кардиолог говорит, что к факторам риска, на которые человек не может повлиять, относят: возраст, пол, наследственность, болезни, которые нельзя вылечить.
Врач советует приходить на плановые осмотры и выполнять все рекомендации медиков.
Бывают ситуации, когда скорую помощь необходимо вызвать немедленно:
- Появление неожиданной слабости, онемения или паралича мышц лица, руки или ноги - с одной стороны тела;
- Необычное затруднение или нарушение речи;
- Резкое ухудшение зрения одного или обоих глаз;
- Неожиданное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или координации;
- Острые головные боли без понятных причин.
Ранее мы сообщали, что действительно быстро поможет при пониженном давлении.
Также мы писали, как тело раньше времени предупреждает о риске возникновения инсульта.