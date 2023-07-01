Лікар розповіла, як не можна чистити вуха, щоб не погіршити слух

Вуха людина вкрай чутливі, тому будь-які пошкодження із середини можуть серйозно погіршити слух. Щоб цього уникнути, варто не робити деяких дій, які можуть лише зашкодити.

Про це повідомила лор Віталіна Безпрозвана в Instagram .

Що не можна робити

Лікар назвала 5 заборонених дій, які категорично не можна робити. До них входять:

чистити ватними паличками та іншими підручними предметами, особливо діткам

"Вигрівати" вухо проти запалення теплими предметами (сіллю, піском, яйцем)

користуватися для очищення від пробки свічками, перекис воднем та камфорним маслом

витрачати час на ворожок, тобто тих, хто вважає себе знахарем

закапувати каплі у вухо без огляду лікаря і до встановлення діагнозу

Фахівець зазначила, що це все може тільки нашкодити здоров'ю і призвести до неприємних і негативних наслідків.

Чим небезпечні вушні палички

Коли ви вставляєте у вуха будь-які сторонні предмети, то дієте "наосліп". Через це можна випадково травмувати шкіру слухового каналу.

Крім того, паличка для чищення вух проштовхує сірку вглиб вуха і щільно утрамбовує її. Через це утворюються корки.

Як правильно чистити вуха

Догляд за вухами не вимагає великих зусиль. Для цього знадобиться лише вологий ватний диск, яким потрібно протирати зовнішнє вухо.

Не варто використовувати для чищення вух ватні палички, сірники, зубочистки, голки та інші гострі предмети. Це може призвести до травми і запального процесу.

Самостійно почистити вуха в домашніх умовах можна милом. Щоб вимити сірку з вух, необхідно виконати чотири прості кроки.