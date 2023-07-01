Врач рассказала, как нельзя чистить уши, чтобы не ухудшить слух

Уши человек крайне чувствительны, поэтому любые повреждения изнутри могут серьезно ухудшить слух. Чтобы этого избежать, следует не совершать некоторых действий, которые могут только навредить.

Об этом сообщила лор Виталина Беспрозванная в Instagram .

Что нельзя делать

Врач назвала 5 запрещенных действий, которые категорически нельзя делать. В них входят:

чистить ватными палочками и другими подручными предметами, особенно деткам

"выгревать" ухо против воспаления теплыми предметами (солью, песком, яйцом)

пользоваться для очистки от пробки свечами, перекись водородом и камфорным маслом

тратить время на гадалок, то есть тех, кто считает себя знахарем

закапывать капли в ухо без осмотра врача и до установления диагноза

Специалист отметила, что это все может только навредить здоровью и привести к неприятным и отрицательным последствиям.

Чем опасные ушные палочки

Когда вы вставляете в уши любые посторонние предметы, то действуете "вслепую". Поэтому можно случайно травмировать кожу слухового канала.

Кроме того, палочка для чистки ушей проталкивает серу вглубь уха и плотно утрамбовывает ее. Из-за этого образуются пробки.

Как правильно чистить уши

Уход за ушами не требует больших усилий. Для этого понадобится только влажный ватный диск, которым нужно протирать наружное ухо.

Не следует использовать для чистки ушей ватные палочки, спички, зубочистки, иглы и другие острые предметы. Это может привести к травме и воспалительному процессу.

Самостоятельно почистить уши в домашних условиях можно мылом. Чтобы вымыть серу из ушей, необходимо выполнить четыре простых шага.