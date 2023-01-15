Чи безпечно постійно спати в сережках: ось що може статись

Жінки носять сережки щодня та практично їх не знімають. Однак, якщо не знімати їх перед сном, то може виникнути кілька наслідків. Вони варіюються від подразнення шкіри та інфекцій.

Чи можна спати в сережках

Існує багато роз'яснень того, чому краще знімати сережки на ніч. Ось декілька причин, чому це варто робити:

Спати в сережках не завжди зручно. Вночі прикраси можуть викликати дискомфорт, погіршуючи якість сну, як наслідок - хронічна втома;

Мочка вуха має багато нервових закінчень, постійний вплив на які негативно відбивається на самопочутті й настрої;

Сережки можуть зачепитися під час сну застібкою або декоративним елементом за постільну білизну, одяг або волосся. Це може спровокувати втрату прикраси або травму;

Сережки потрібно регулярно очищати, і стежити за чистотою місця проколу. Якщо спати, не знімаючи прикраси, в мочці вуха може виникнути інфекція, що призведе до не приємних наслідків;

При тривалому й безперервному використанні золоті вироби деформуються і ламаються.

Також не можна спати в біжутерії й сережках, які мають гострі краї.

Спати в сережках можна лише тоді, коли ви робите новий отвір у вусі. Адже вам не можна буде знімати їх протягом 6 тижнів або й довше, поки все не заживе.

Окрім того, не вдягайте на ніч сережки з нікелю, а також довгі або сережки-краплі. Це може збільшити ризик болісних побічних ефектів.

До того ж, якщо ви прокидаєтеся з частими головними болями, причиною можуть бути сережки. Якщо спати на боці, сережка може тиснути на бік голови та спричинити дискомфорт.

Спробуйте спати без сережок, щоб побачити, чи зменшаться головні болі. Якщо вам поки що не можна знімати їх, старайтесь спати на спині.

Важливо пам'ятати, що сережки з нікелю викликають алергію в майже 30 відсотків людей, які носять їх. Якщо не знімати їх на ніч, це збільшить ризик розвитку екземи навколо вух.