Лікар розповіла, чому сушарка для рук небезпечна для дітей

Чому сушарки для рук небезпечні

Дослідження показали, що сушарки для рук набагато голосніші у реальному житті, ніж у лабораторіях для тестування звуку. Хоча вони працюють на небезпечному для дорослих рівні гучності, жодне дослідження не вивчило, чи працюють вони на безпечному рівні для слуху дітей.

Дитячі вуха чутливіші до пошкодження гучними звуками, ніж вуха дорослих.

У дослідженні, опублікованому в канадському журналі Paediatrics & Child Health, було взято 44 сушарки для рук у громадських туалетах та були виміряні на максимальний рівень звуку стандартизованим способом, у тому числі на висоті слухового проходу дітей.

Дослідники виявили, що пристрої працювали дуже голосно, причому всі вони були гучнішими за 100 дБ.

Національний інститут безпеки та гігієни США (NIOSH) рекомендував, щоб дорослі не зазнавали впливу шуму понад 85 дБА протягом 8 годин, а вплив вище за цей рівень небезпечний.

"Оскільки дитячі вуха більш чутливі до шуму, то пошкодження може статися набагато швидше. Це викликає тривогу, тому що чим більше діти зазнають впливу гучних звуків; тим більша ймовірність того, що вони матимуть проблеми зі слухом пізніше в житті", - повідомила лікар. .



Основні скарги дітей після користування сушарками для рук були:

шум\дзвін у всіх,

незначне оглушення,

головний біль та дискомфорт після.

Що робити

Одна з найефективніших дій, які ви можете зробити, це запобігти або обмежити вплив надто гучного шуму на вашу дитину. Тримайте під рукою засоби захисту органів слуху, включаючи спеціальні беруші, навушники, які допомагають пом'якшити гучні звуки.

Лікар зазначила, що сама вона ніколи не користується сушарками для рук.