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Зруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпним

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Субота 06 травня 2023 16:35
Зруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпним Від чого бувають коліки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Від дитячих коліків страждають багато немовлят, і саме вони - головна причина плачу дітей перших місяців життя. Цікаво, що причини коліків достеменно невідомі й досі, а харчування годуючої мами тут ні до чого.

Про це розповіла дитячий невролог Ірина Платонова в Instagram.

Міф, який ускладнює жінкам життя

Після народження дитини годуючі мами часто сідають на жорстку дієту, уникаючи продуктів, що можуть викликати "бродіння": як от винограду, капусти чи огірків.. Але робити цього не варто.

"Коліки не залежать від харчування мами! Тобто годуюча мама може їсти все!" - стверджує лікарка.

Адже дитина отримує не клітковину, яка може провокувати здуття у жінки. Із грудним молоком вона отримує воду, жири, білки, вуглеводи, вітаміни й мінерали. Тож, жінкам варто харчуватися збалансовано і повноцінно, а не дотримуватися застарілих правил, відмовляючись від багатьох продуктів.

Що таке коліки?

Це повторювані епізоди плачу, які тривають понад 3 годин на день, більше 3 разів на тиждень, продовжуються більше 3 тижнів і починаються приблизно у 3-тижневому віці.

Причини малюкових коліків достеменно не відомі. Коліки з віком проходять самостійно. Переважно до 5 місяців.

Теорії виникнення коліків:

  • Неправильна техніка вигодовування (переїдання, недогодовування, ковтання повітря під час їжі)
  • Непереносимість білка коров‘ячого молока
  • Непереносимість лактози
  • Незрілість шлунково-кишкового тракту
  • Гіпермоторика кишечнику
  • Зміна фекальної мікрофлори

Як допомогти малюку

Для полегшення стану можуть рекомендуватися такі засоби:

  • Контакт "шкіра до шкіри".
  • Викладання на животик перед кожним годуванням.
  • Тепла ванна.
  • Легкий масаж животика малюка.
  • Пробіотики Lactobacillus reuteri. Єдиний штам пробіотиків, що може рекомендуватися при коліках! Проконсультуйтесь з лікарем перед прийомом препаратів.
  • Відтворення аудіозапису серцебиття.
  • "Білий шум" (наприклад, шум водоспаду).
  • Заколисування на руках.
  • Легке сповивання дитини.
  • Спеціальні пози (поза "султана", "тигр на гілці", або "лінивець").

Зруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпнимЗруйновано старий міф про дитячі коліки, який робив життя жінок нестерпним

Фото: lactation.lviv.ua

Раніше ми писали про небезпечні ягоди, які ніколи не можна давати дітям.

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