Лікар розповіла, чому категорично не можна пити "чай для схуднення"

Як працює чай для схуднення

Медик пояснила, що зазвичай такий напій має або сечогінну або проносну дію, або дві одночасно.

З сечею та калом виводиться значна кількість рідини, і ви можете побачити мінус кілограм або два за кілька днів, але втрачаючи воду, ви втрачаєте і мінерали.

Зокрема натрій та калій, від цього страждає ваше серце, якому так потрібні ці мінерали для роботи.

Вони викликають хімічне подразнення рецепторів слизової кишки та прискорюють перистальтику.



Плоди бузини, фенхелю мають сечогінний ефект.

Чому чаї для схуднення небезпечні?

Зневоднення організму

Сечогінні та проносні компоненти перешкоджають всмоктуванню води, що може призвести до зневоднення. При цьому може погіршуватись загальне самопочуття, виникати головний біль, втома, сонливість. Особливо небезпечне надмірне виведення води з організму влітку, коли організм особливо потребує рідини.

Виведення вітамінів та мікроелементів

При вживанні чаїв із сечогінним та проносним ефектом з організму виводиться не тільки рідина, але відбувається підвищена втрата мікроелементів – калію, кальцію, магнію, що може мати негативні наслідки для здоров'я людини загалом.

Порушення у роботі шлунково-кишкового тракту



Тривалий прийом засобів, що стимулюють часті випорожнення кишечника, може негативно вплинути на роботу кишечника і всієї системи травлення. Також це може призводити до порушень мікрофлори, що негативно позначається на роботі як травлення, а й імунної системи.

Загострення хронічних захворювань, зокрема холециститу, чи гастропатії, наприклад.



З цього можна зробити висновок, що всі чаї для схуднення не є лікарськими засобами, якщо наважитеся приймати їх, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем.