Цей популярний метод схуднення насправді не працює та навіть шкодить

Втрата ваги не повинна бути шкідливим або безрезультатним досвідом. Проте часто охочі скинути зайве використовують не найбезпечніші методи. Один із них повне усунення вуглеводів із раціону, які є основним джерелом енергії.

Персональний тренер і фітнес-експерт Метт Ходжес розповів виданню Express про те, чому вуглеводи не є ворогом.

Чому не варто виключати вуглеводи?

Багато хто з нас намагатиметься схуднути цього місяця, щоб виглядати та почуватися фантастично у своїх улюблених різдвяних сукнях. У мережі є цілий окремий світ інформації про те, як це зробити.

Одним із методів ультрапопулярна кето-дієта, яка передбачає споживання менш як 50 грамів вуглеводів на день. Але, за словами експерта Метта, це погана методика.

"Вуглеводи є важливими макроелементами, і вони відповідають здоровій збалансованій дієті разом з білками та жирами", - каже фітнес-експерт.

Приблизне харчування на кетодієті (фото: Freepik)

Основне питання в тому, які саме вуглеводи ви споживаєте. Краще обирати ті, які на довго вас наситять і зарядять енергією. Такі вуглеводи не "нагородять" вас зайвим кілограмами.

Якщо ж ви надаєте перевагу так званим "швидким вуглеводам", наприклад, солодощі, то будьте впевнені, що вже через декілька годин ви знову зголоднієте.

Усе через те, що це сильний вибух цукру в крові. Така енергія швидко "переробиться", а організм забажає нової "дози".

Приклад правильних вуглеводів (фото: life.pravda.com.ua)

Дієтичні рекомендації кажуть, що денна норма вуглеводів повинна становити від 45 до 65 % загальної добової норми калорій. Якщо ви жінка, яка споживає близько 2000 калорій на день, від 900 до 1300 калорій має надходити з вуглеводів. Це від 225 до 325 грамів вуглеводів на день.

Метт також зазначив, що зменшення кількості вуглеводів у вашій їжі - це просто ще один спосіб зменшити загальну кількість калорій, що прирівнюється до втрати ваги або жиру.