Як жінкам 40+ продовжити молодість: чотири ефективних поради

Як жінці піклуватися про здоров'я після 40, щоб подовжити гормональну молодість, віддалити менопаузу або зробити її комфортною? Для цього треба дотримуватися певних правил життя.

Яких саме, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольги Малліані в Instagram.

Що треба знати про вік 40+ у жінок?

Сучасними "нормальними" межами менопаузи вважають вік 45-55 (а взагалі зниження вироблення статевих гормонів може розпочатися і в 35). Середній оптимальний вік менопаузи вважається 50 років. На жаль, є ще ранній клімакс, коли цикл може зупинитися до 40 років.

Що таке різниця між 40 і 50 роками?

Це додаткові 10 років: більш пружної й насиченої шкіри обличчя й тіла, густого волосся, здорових суглобів і кісток, відсутності зайвої ваги, пігментних плям, припливів та інших ефектів, пов'язаних зі зниженням вироблення статевих гормонів у менопаузі.

За словами Ольги, жіноча репродуктивна система - як кришталевий замок - міцна і крихка водночас.

Біологічна програма розмноження - супер важлива для будь-якого живого організму. Усе наше тіло працює на те, щоб ефективно продовжити рід і захистити потомство до віку самостійності. Тому наша репродуктивна система наполегливо вимагатиме від тіла ресурсів на свої потреби.

Порушити роботу репродуктивної системи досить просто: цим успішно займаються стрес гострий і хронічний (у стресі ми не розмножуємося), дефіцити поживних речовин, шкідливі звички.

Що треба робити для молодості у 40+

Харчування

Кількість білка має бути 1,2 грами на кілограм ваги, також дуже важливі Омега-3, вони допомогають тримати гормональний баланс.

Регулярні тренування

Помірні аеробні навантаження та силові вправи допомогають підтримувати здорову вагу. Спорт також сприяє виробленню ендорфінів, які знижують стрес та відкладають настання менопаузи.

Зниження фактору стресу

Хронічний стрес провокує дисбаланс гормонів, що безумовно прискорить настання менопаузи. Важливо знижувати стрес всіма можливими способами.

Добавки та вітаміни

Вітаміни групи B, магній та вітамін D відіграють ключову роль у підтримці гормонального здоров'я.