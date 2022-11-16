Лікар розповіла, чи ефективна лазерна епіляція та кому не можна її робити

Після початку підліткового періоду майже кожна людина стикається зі зростанням волосся на тілі. Крім класичного способу їх видалення за допомогою бритви, людство вигадало чимало методів. Однак, найбільшою популярністю користується лазерна епіляція.

Про це розповіла гінеколог Вікторія Харенко в Instagram .

За словами лікаря, багато дівчат при плановому візиті до лікаря часто перепрошують, що не повністю готові до огляду, а саме через волосся в ділянці статевих органів.

"Це особиста справа та вподобання кожної людини, зручність та комфорт, стрижки, зачіски та тату. Людина - створена ідеальною і волосся на тілі людини теж має важливу функцію", - каже фахівець.

Зокрема, все частіше дівчата обирають лазерну епіляцію, як дієвий спосіб позбавлення небажаного волосяного покрову.

Чи безпечна лазерна епіляція

Гінеколог каже, що лазерний промінь проникає безпосередньо у волосся і діє на темний пігмент всередині нього - меланін. Перегріву або порушення цілісності поверхневих і внутрішньошкірних структур не відбувається завдяки спеціальній системі охолодження і мінімальної тривалості імпульсу лазерного апарату (так званого спалаху).

Тому пацієнтові забезпечується безпека від виникнення висипу, ранок або рубців. Промінь лазера для епіляції проникає у шкіру не глибше ніж на 3-4 мм, тож на внутрішні органи це точно ніяк не впливає.

Однак, є протипоказання, до яких входять:

не можна робити під час вагітності та лактації (годування груддю);

високий ризик є, якщо в зоні проведення маніпуляції є папіломи, родимки або бородавки. Тому спершу варто записатись на огляд до дерматолога;

лазерна епіляція протипоказана при наявності відкритих ран та подряпин;

патології кровоносної системи: тромбофлебіт, варикозне розширення вен;

онкологічні захворювання;

гормональні порушення, ті що супроводжуються надмірним ростом волосся (гіпертрихоз чи гірсутизм). У такій ситуації спочатку лікар проводить корекцію гормональних порушень, а вже потім вирішується питання по доцільність даної процедури.

Лікар рекомендує проходити лазерну епіляцію у перевірених фахівців з позитивними відгуками й хорошою репутацією. Перед процедурою потрібно поцікавтесь освітою майстра та відповідною документацією на сам апарат.

Серед переваг лазерної епіляції, лікар виділила:

економить час, але не гроші;

позбавляє від подразнень і вростання волосся в шкіру;

порівняно довготривалий ефект від процедури.

Однак, є і недоліки такої процедури. До них відносять: