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Врач рассказала, эффективна ли лазерная эпиляция и кому нельзя ее делать

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Среда 16 ноября 2022 18:30
Врач рассказала, эффективна ли лазерная эпиляция и кому нельзя ее делать Вредна ли лазерная эпиляция (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После начала подросткового периода почти каждый человек сталкивается с ростом волос на теле. Кроме классического способа их удаления с помощью бритвы, человечество придумало немало методов. Однако наибольшей популярностью пользуется лазерная эпиляция.

Об этом рассказала гинеколог Виктория Харенко в Instagram.

По словам врача, многие девушки при плановом визите к врачу часто извиняются, что не полностью готовы к осмотру, а именно из-за волос в участке половых органов.

"Это личное дело и предпочтение каждого человека, удобство и комфорт, стрижки, прически и тату. Человек - создан идеальным и волосы на теле человека тоже имеют важную функцию", - говорит специалист.

В частности, все чаще девушки выбирают лазерную эпиляцию как действенный способ лишения нежелательного волосяного покрова.

Безопасна ли лазерная эпиляция

Гинеколог говорит, что лазерный луч проникает непосредственно в волосы и действует на темный пигмент внутри него - меланин. Перегрева или нарушение целостности поверхностных и внутрикожных структур не происходит благодаря специальной системе охлаждения и минимальной продолжительности импульса лазерного аппарата (так называемой вспышки).

Поэтому пациенту обеспечивается безопасность от возникновения сыпи, ссадин или рубцов. Луч лазера для эпиляции проникает в кожу не глубже чем на 3-4 мм, так что на внутренние органы это точно никак не влияет.

Однако есть противопоказания, в которые входят:

  • нельзя делать во время беременности и кормления грудью;
  • высокий риск, если в зоне проведения манипуляции есть папилломы, родинки или бородавки. Поэтому сначала следует записаться на осмотр к дерматологу;
  • лазерная эпиляция противопоказана при наличии открытых ран и царапин;
  • патологии кровеносной системы: тромбофлебит, варикозное расширение вен;
  • онкологические заболевания;
  • гормональные нарушения, сопровождающиеся чрезмерным ростом волос (гипертрихоз или гирсутизм). В такой ситуации сначала врач проводит коррекцию гормональных нарушений, а уже потом решается вопрос о целесообразности данной процедуры.

Врач рекомендует проходить лазерную эпиляцию у проверенных специалистов с положительными отзывами и хорошей репутацией. Перед процедурой поинтересуйтесь образованием мастера и соответствующей документацией на сам аппарат.

Среди преимуществ лазерной эпиляции врач выделила:

  • экономит время, но не деньги;
  • избавляет от раздражений и врастания волос в кожу;
  • сравнительно длительный эффект от процедуры.

Однако есть и недостатки такой процедуры. В них относят:

  • малоэффективно при пушечных и светлых волосах;
  • есть дискомфорт во время процедуры, но есть обезболивание;
  • для длительности эффекта - курс 7-10 процедур. Все индивидуально.

Раньше мы писали о мифах лазерной эпиляции, в которые до сих пор все верят.

Также мы рассказывали о 7 ежедневных вещах, которые портят и старят кожу.

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