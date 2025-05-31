Лікар розкрила справжні причини відрижки, про які ви навіть не здогадувались

Причини відрижки

Надлишок повітря в шлунку (аерофагія)

Лікар Євгенія Белінська розповіла, що найчастіше відрижка виникає через надмірне заковтування повітря - явище, відоме як аерофагія. Це найпоширеніша причина, і вона не завжди пов'язана з патологіями:

Швидка їжа та розмови під час їжі

Коли ви їсте поспіхом, квапитеся або розмовляєте під час прийому їжі, ви заковтуєте більше повітря, ніж зазвичай.

Газовані напої

Очевидно, що бульбашки в газованих напоях (солодка вода, пиво, шампанське) – це вуглекислий газ, який потрапляє в шлунок і виходить з відрижкою.

Жувальна гумка та льодяники

При жуванні гумки або смоктанні льодяників, особливо на ходу, ви постійно заковтуєте невеликі порції повітря.

Куріння

Курці заковтують повітря разом з димом.

Нервозність та стрес

У стані стресу або тривоги люди можуть мимоволі робити часті та поверхневі вдихи, заковтуючи повітря.

Неправильно підібрані протези

Зубні протези, що погано прилягають, можуть сприяти заковтуванню повітря під час їжі або розмови.

Фізичні навантаження

Деякі вправи, особливо після їжі, можуть викликати відрижку.

Проблеми з травленням

Якщо відрижка стає постійною і супроводжується іншими симптомами, це може вказувати на певні захворювання травної системи:

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)

Це стан, при якому вміст шлунка (разом із шлунковою кислотою) закидається назад у стравохід. Крім відрижки, ГЕРХ проявляється печією, відчуттям грудки в горлі, кислим присмаком у роті. Часта відрижка при ГЕРХ виникає через те, що люди мимоволі заковтують повітря, щоб полегшити дискомфорт або нейтралізувати відчуття печії.

Дисбактеріоз кишечника та підвищене газоутворення

Порушення балансу мікрофлори в кишечнику може призводити до надмірного бродіння їжі та утворення великої кількості газів, які можуть підніматися вгору і викликати відрижку.

Гастрит, виразка шлунка або дванадцятипалої кишки

Запальні процеси та пошкодження слизової шлунка можуть призвести до порушення травлення, підвищеного газоутворення та, як наслідок, відрижки. Відрижка може мати кислий або гнильний запах.

Хвороби жовчного міхура та підшлункової залози

Порушення вироблення або відтоку жовчі, а також проблеми з ферментами підшлункової залози, можуть призвести до неповного перетравлення їжі. Це викликає бродіння, газоутворення та відрижку (часто з гірким або гнильним присмаком).

Грижа стравохідного отвору діафрагми

При цьому стані частина шлунка випинається через отвір у діафрагмі в грудну порожнину, що може порушити функцію нижнього стравохідного сфінктера, сприяючи рефлюксу та відрижці.

Непереносимість певних продуктів

Деякі люди мають індивідуальну непереносимість лактози (молочного цукру) або глютену (білка злакових). Вживання цих продуктів може викликати підвищене газоутворення, здуття та відрижку.

Синдром подразненого кишечника (СПК)

Це функціональний розлад кишечника, що характеризується хронічними болями в животі, змінами стільця, здуттям і, нерідко, відрижкою.

Прості поради як зменшити відрижку

Доки ви не дізналися точний діагноз, або якщо ваша відрижка є винятково функціональною, спробуйте наступні поради:

Їжте повільно

Ретельно пережовуйте їжу, не поспішайте.

Не розмовляйте під час їжі

Уникайте розмов, щоб не заковтувати зайве повітря.

Уникайте газованих напоїв, жувальних гумок та льодяників

Обмежте продукти, що викликають газоутворення

Бобові, деякі види капусти (броколі, брюссельська), цибуля, жирна їжа.

Їжте невеликими порціями

Розділіть прийоми їжі на 5-6 невеликих порцій протягом дня.

Уникайте надмірної кількості жирної та гострої їжі.

Відмовтеся від куріння.

Контролюйте стрес

Займайтеся релаксацією, медитацією, йогою.

Не лягайте одразу після їжі

Робіть перерву щонайменше 2-3 години перед сном.