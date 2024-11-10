Лікар розказав, що буде, якщо ділитися своїм рушник

Чи можна ділитись своїм рушником?

Така невинна дія, як використання рушника партнера, може мати серйозні наслідки для вашого здоров'я. Доктор Сара Велш застерігає від такої поведінки. Лікар попереджає, що спільне використання рушника може серйозно вплинути на ваше здоров’я.

"Уникайте спільного використання рушників, оскільки лобкові воші можуть потенційно поширюватися через них, так само як і спільна постільна білизна чи одяг", - розповіла експерт.

Хоча після ванни воно може здаватися чистим, насправді людське тіло вкрите мікробами (навіть після ванни чи душу).

"Ваше тіло звикло до власних мікробів, і вони, як правило, нешкідливі, якщо у вас немає захворювання чи хвороби. Однак витирання чужим рушником наражає вас на нові мікроби, до яких ваше тіло не звикло. В результаті ви можете захворіти", - каже Велш.

Які бактерії знаходяться на рушнику?

Це можуть бути бактерії, що викликають стафілококові інфекції. Це один із потенційно серйозніших наслідків спільного використання рушника.

Якщо бактерії потраплять у відкриту рану на тілі, може виникнути інфекція, часто стійка до антибіотиків.

Ба більше, бактерії, що викликають прищі, також можуть поширюватися через рушники.

Грибки також можуть виживати у вологих рушниках, включно з тими, що викликають мікоз стопи.

Рушник, яким ви витираєте обличчя або яким користується інша людина (або люди), може сприяти появі рожевих очей. З іншого боку (тіло та рушник), витирання інтимних місць спільним рушником може призвести до передачі фекальних бактерій і кишкової палички, що може спричинити харчове отруєння та інфекції сечовивідних шляхів.