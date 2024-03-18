Лікар розказав, чим корисна черемша та кому її їсти категорично не можна

На початку березня на прилавках українських ринків з'являються зелені пучки рослини під назвою черемша. Українці полюбляють робити з неї салати та інші страви.

Чим корисна ця зелень, кому її не можна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Що за рослина черемша?

Наукова назва черемші - часник ведмежий, або ж цибуля ведмежа. Черемша споріднена з городніми часником та цибулею, звідси і її назва та смакові властивості.

Які вітаміни містяться у черемші?

вітамін С у великій кількості;

лізоцим - природній антибіотик;

ефірні олії.

Який позитивний вплив на організм може мати черемша?

черемша полегшить стан при застудних захворюваннях;

забезпечить жовчогінний ефект при проблемах з жовчним міхуром та печінкою;

стимулюватиме апетит;

сприятиме зниженню артеріального тиску.

Коли не варто споживати черемшу?

при загостренні гастриту чи коліту;

при частих нападах стенокардії;

якщо ви переживаєте з приводу запаху зі свого рота

Зверніть увагу, що дика черемша занесена до Червоної книги України як рідкісна рослина, тому краще її вирощувати на городі самотужки, а не збирати в лісі.