Лікар розказав, чим корисна черемша та кому її їсти категорично не можна
На початку березня на прилавках українських ринків з'являються зелені пучки рослини під назвою черемша. Українці полюбляють робити з неї салати та інші страви.
Чим корисна ця зелень, кому її не можна, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Що за рослина черемша?
Наукова назва черемші - часник ведмежий, або ж цибуля ведмежа. Черемша споріднена з городніми часником та цибулею, звідси і її назва та смакові властивості.
Які вітаміни містяться у черемші?
- вітамін С у великій кількості;
- лізоцим - природній антибіотик;
- ефірні олії.
Який позитивний вплив на організм може мати черемша?
- черемша полегшить стан при застудних захворюваннях;
- забезпечить жовчогінний ефект при проблемах з жовчним міхуром та печінкою;
- стимулюватиме апетит;
- сприятиме зниженню артеріального тиску.
Коли не варто споживати черемшу?
- при загостренні гастриту чи коліту;
- при частих нападах стенокардії;
- якщо ви переживаєте з приводу запаху зі свого рота
Зверніть увагу, що дика черемша занесена до Червоної книги України як рідкісна рослина, тому краще її вирощувати на городі самотужки, а не збирати в лісі.
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