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Врач рассказал, чем полезна черемша и кому ее есть категорически нельзя

Понедельник 18 марта 2024 08:58
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Врач рассказал, чем полезна черемша и кому ее есть категорически нельзя Фото: Врач рассказал о пользе черемши (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

В начале марта на прилавках украинских рынков появляются зеленые пучки растения под названием черемша. Украинцы любят делать из нее салаты и другие блюда.

Чем полезна эта зелень, кому ее есть нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.

Что за растение черемша?

Научное название черемши - чеснок медвежий, или же медвежий лук. Черемша родственна с огородными чесноком и луком, отсюда и ее название и вкусовые свойства.

Какие витамины содержатся в черемше?

  • витамин С в большом количестве;
  • лизоцим - природный антибиотик;
  • эфирные масла.

Какое положительное влияние на организм может оказать черемша?

  • черемша облегчит состояние при простудных заболеваниях;
  • обеспечит желчегонный эффект при проблемах с желчным пузырем и печенью;
  • будет стимулировать аппетит;
  • будет способствовать снижению АД.

Когда не стоит употреблять черемшу?

  • при обострении гастрита или колита;
  • при частых приступах стенокардии;
  • если вы переживаете по поводу запаха из своего рта

Обратите внимание, что дикая черемша занесена в Красную книгу Украины как редкое растение, поэтому лучше ее выращивать на огороде самостоятельно, а не собирать в лесу.

Раньше мы писали о том, как выбрать диету, чтобы похудеть без вреда для здоровья.

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