Врач рассказал, чем полезна черемша и кому ее есть категорически нельзя

В начале марта на прилавках украинских рынков появляются зеленые пучки растения под названием черемша. Украинцы любят делать из нее салаты и другие блюда.

Чем полезна эта зелень, кому ее есть нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.

Что за растение черемша?

Научное название черемши - чеснок медвежий, или же медвежий лук. Черемша родственна с огородными чесноком и луком, отсюда и ее название и вкусовые свойства.

Какие витамины содержатся в черемше?

витамин С в большом количестве;

лизоцим - природный антибиотик;

эфирные масла.

Какое положительное влияние на организм может оказать черемша?

черемша облегчит состояние при простудных заболеваниях;

обеспечит желчегонный эффект при проблемах с желчным пузырем и печенью;

будет стимулировать аппетит;

будет способствовать снижению АД.

Когда не стоит употреблять черемшу?

при обострении гастрита или колита;

при частых приступах стенокардии;

если вы переживаете по поводу запаха из своего рта

Обратите внимание, что дикая черемша занесена в Красную книгу Украины как редкое растение, поэтому лучше ее выращивать на огороде самостоятельно, а не собирать в лесу.