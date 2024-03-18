Врач рассказал, чем полезна черемша и кому ее есть категорически нельзя
В начале марта на прилавках украинских рынков появляются зеленые пучки растения под названием черемша. Украинцы любят делать из нее салаты и другие блюда.
Чем полезна эта зелень, кому ее есть нельзя, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.
Что за растение черемша?
Научное название черемши - чеснок медвежий, или же медвежий лук. Черемша родственна с огородными чесноком и луком, отсюда и ее название и вкусовые свойства.
Какие витамины содержатся в черемше?
- витамин С в большом количестве;
- лизоцим - природный антибиотик;
- эфирные масла.
Какое положительное влияние на организм может оказать черемша?
- черемша облегчит состояние при простудных заболеваниях;
- обеспечит желчегонный эффект при проблемах с желчным пузырем и печенью;
- будет стимулировать аппетит;
- будет способствовать снижению АД.
Когда не стоит употреблять черемшу?
- при обострении гастрита или колита;
- при частых приступах стенокардии;
- если вы переживаете по поводу запаха из своего рта
Обратите внимание, что дикая черемша занесена в Красную книгу Украины как редкое растение, поэтому лучше ее выращивать на огороде самостоятельно, а не собирать в лесу.
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