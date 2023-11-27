Лікар розказала, що робити при болі у вухах

Причини болю у вусі

Якщо біль з'явився на фоні/разом/чи після нежитю, то скоріш за все це гострий середній отит.

Якщо загальний стан не важкий і парацетамол/ібупрофен знеболюють довше 6 годин - можна добу спостерігати без огляду.

Якщо біль після тривалого перебування у воді(озері, річці, басейні) - найвірогідніше, що це зовнішній отит плавця. Для цього діагнозу також характерний біль при рухах вушною раковиною, натисканні на козелок. Потрібно знеболити і піти до лікаря.

Якщо перед тим вас "продуло", під кондиціонером чи на протязі, - це може бути запалення трійчастого нерву. При цьому стані також характерні болі в ураженій половині голови, що віддають в око, щелепу. Потрібно знеболити, показатись лор-лікарю для виключення інших діагнозів, а далі або саме пройде (так буває в більшості випадків), або потрібна буде консультація невролога.

Якщо вушний біль виникає при жуванні/стисненні щелепи - це може бути проблема нижньощелепного суглобу. Варто показатись ортодонту/гнатологу.

Якщо вушний біль супроводжується висипкою на шкірі вушної раковини біля слухового отвору - це може бути оперізуючий герпес. Варто показатись лор-лікарю/інфекціоністу.

Лікар розказала, що загальна тактика - це знеболити парацетамолом, самостійно нічого не крапати у вухо, показатись лікарю.