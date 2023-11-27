Врач рассказала, что делать при боли в ушах

Причины боли в ухе

Если боль появилась на фоне/вместе/или после насморка, то скорее всего это острый средний отит.

Если общее состояние не тяжелое и парацетамол/ибупрофен обезболивают дольше 6 часов - можно сутки наблюдать без осмотра.

Если боль после длительного пребывания в воде (озере, реке, бассейне) - вероятнее всего, это внешний отит. Для этого диагноза также характерна боль при движениях ушной раковиной, надавливании на козелок. Нужно обезболить и пойти к врачу.

Если перед тем вас "продуло", под кондиционером или в течение - это может быть воспаление тройничного нерва. При этом состоянии также характерны боли в пораженной половине головы, отдающие в глаза челюсть. Нужно обезболить, показаться лор-врачу для исключения других диагнозов, а дальше либо само пройдет (так бывает в большинстве случаев), либо потребуется консультация невролога.

Если ушная боль возникает при жевании/сжатии челюсти - это может быть проблема нижнечелюстного сустава. Следует показаться ортодонту/гнатологу.

Если ушная боль сопровождается сыпью на коже ушной раковины у слухового отверстия – это может быть опоясывающий герпес. Стоит показаться лор-врачу/инфекционисту.

Врач рассказала, что общая тактика - это обезболить парацетамолом, самостоятельно ничего не капать в ухо, показаться врачу.