Лікар розказала, чому у жінок нерегулярний цикл або взагалі відсутній

Що треба знати про цикл

Лікар повідомила, що перше, що варто зробити при відсутності менструації - тест на вагітність (навіть якщо при статевому акті ви користувалися контрацепцією). Якщо таки порушення циклу - не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря.

Які можуть бути діагнози

Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) - найчастіша причина порушення циклу, але цей діагноз встановлюється лише при виключенні інших варіантів (не одразу по УЗД, без врахування всіх факторів)

Гіперпролактинемія (підвищення рівня пролактину)

Функціональна гіпоталамічна аменорея: надмірний фізичний або емоційний стрес, дуже низька маса тіла або різка втрата ваги

Прийом різних препаратів (тому важливо озвучити лікарю все, що ви приймаєте, навіть БАДи і трави)

Передчасна недостатність яєчників/менопауза

Порушення функції щитовидної залози та інші ендокринні захворювання (зазвичай мають ще інші прояви)

Генетичні захворювання ( хромосомні патології, синдром ламкої Х-хромосоми та інші)

Іноді відсутність менструацій - це наслідки оперативних втручань, перенесених інфекції матки чи взагалі вторинний результат інших захворювань.

Оксана розповіла, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації - ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.