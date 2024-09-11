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Лікар розказала, чому у жінок нерегулярний цикл або взагалі відсутній

Фото: В чому причина нерегулярного циклу у жінок (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало жінок в Україні скаржаться на нерегулярний менструальний цикл або взагалі його відсутність.

Чому так трапляється, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гінеколога Оксани Негрич в Instagram.

Що треба знати про цикл

Лікар повідомила, що перше, що варто зробити при відсутності менструації - тест на вагітність (навіть якщо при статевому акті ви користувалися контрацепцією). Якщо таки порушення циклу - не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря.

Які можуть бути діагнози

  • Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) - найчастіша причина порушення циклу, але цей діагноз встановлюється лише при виключенні інших варіантів (не одразу по УЗД, без врахування всіх факторів)
  • Гіперпролактинемія (підвищення рівня пролактину)
  • Функціональна гіпоталамічна аменорея: надмірний фізичний або емоційний стрес, дуже низька маса тіла або різка втрата ваги
  • Прийом різних препаратів (тому важливо озвучити лікарю все, що ви приймаєте, навіть БАДи і трави)
  • Передчасна недостатність яєчників/менопауза
  • Порушення функції щитовидної залози та інші ендокринні захворювання (зазвичай мають ще інші прояви)
  • Генетичні захворювання ( хромосомні патології, синдром ламкої Х-хромосоми та інші)
  • Іноді відсутність менструацій - це наслідки оперативних втручань, перенесених інфекції матки чи взагалі вторинний результат інших захворювань.

Оксана розповіла, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації - ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.

 

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