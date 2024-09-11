Лікар розказала, чому у жінок нерегулярний цикл або взагалі відсутній

Чимало жінок в Україні скаржаться на нерегулярний менструальний цикл або взагалі його відсутність.
Чому так трапляється, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гінеколога Оксани Негрич в Instagram.
Лікар повідомила, що перше, що варто зробити при відсутності менструації - тест на вагітність (навіть якщо при статевому акті ви користувалися контрацепцією). Якщо таки порушення циклу - не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря.
Оксана розповіла, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації - ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.
Нагадаємо, що гінеколог назвала українкам оптимальний вік для вагітності.
Раніше ми писали про те, що може призвести до проблем під час вагітності.