Врач рассказала, почему у женщин нерегулярный цикл или вообще отсутствует

Многие женщины в Украине жалуются на нерегулярный менструальный цикл или вообще его отсутствие.
Почему так случается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение гинеколога Оксаны Негрич в Instagram.
Врач сообщила, что первое, что следует сделать при отсутствии менструации – тест на беременность (даже если при половом акте вы пользовались контрацепцией). Если же нарушение цикла - не беременность и не одноразовый эпизод (который можно списать на изменение климата, режима, стресс и переутомление), следует обратиться к врачу.
Оксана рассказала, что правильная, логическая и последовательная диагностика в этой ситуации - ключ к дальнейшему успешному лечению и профилактике осложнений.
Напомним, что гинеколог назвала украинкам оптимальный возраст для беременности.
Раньше мы писали о том, что может привести к проблемам во время беременности.