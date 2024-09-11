Лікар розказала, чому у жінок нерегулярний цикл або взагалі відсутній
Чимало жінок в Україні скаржаться на нерегулярний менструальний цикл або взагалі його відсутність.
Чому так трапляється, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис гінеколога Оксани Негрич в Instagram.
Що треба знати про цикл
Лікар повідомила, що перше, що варто зробити при відсутності менструації - тест на вагітність (навіть якщо при статевому акті ви користувалися контрацепцією). Якщо таки порушення циклу - не вагітність і не одноразовий епізод (який можна списати на зміну клімату, режиму, стрес і перевтому), варто звернутися до лікаря.
Які можуть бути діагнози
- Синдром полікістозних яєчників (СПКЯ) - найчастіша причина порушення циклу, але цей діагноз встановлюється лише при виключенні інших варіантів (не одразу по УЗД, без врахування всіх факторів)
- Гіперпролактинемія (підвищення рівня пролактину)
- Функціональна гіпоталамічна аменорея: надмірний фізичний або емоційний стрес, дуже низька маса тіла або різка втрата ваги
- Прийом різних препаратів (тому важливо озвучити лікарю все, що ви приймаєте, навіть БАДи і трави)
- Передчасна недостатність яєчників/менопауза
- Порушення функції щитовидної залози та інші ендокринні захворювання (зазвичай мають ще інші прояви)
- Генетичні захворювання ( хромосомні патології, синдром ламкої Х-хромосоми та інші)
- Іноді відсутність менструацій - це наслідки оперативних втручань, перенесених інфекції матки чи взагалі вторинний результат інших захворювань.
Оксана розповіла, що правильна, логічна та послідовна діагностика в цій ситуації - ключ до подальшого успішного лікування та профілактики ускладнень.
Нагадаємо, що гінеколог назвала українкам оптимальний вік для вагітності.
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